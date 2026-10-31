Harry Kane, penyerang Bayern Munich, berbicara mengenai ambisinya untuk meraih Ballon d'Or, seraya menegaskan bahwa dirinya telah meyakini kemungkinan untuk mewujudkannya sejak kepindahannya ke klub Jerman tersebut. Ia juga menyinggung perasaannya setelah dinobatkan sebagai pemenang penghargaan itu, serta apakah ia menganggap dirinya sebagai pemain terbaik dunia saat ini.

Kane mengatakan, dalam pernyataan kepada majalah "France Football" asal Prancis yang menyelenggarakan penghargaan tersebut: "Saya tahu bahwa bergabung dengan Bayern Munich akan memberi saya kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan level permainan saya ke tahap yang baru. Gol-gol yang saya cetak, dan mencapai babak-babak lanjutan dalam berbagai turnamen, semua itu membuat saya menyadari bahwa jika saya mampu mempertahankan konsistensi level permainan, terus berkembang, menjadi pemain yang lebih baik, dan mencetak lebih banyak gol, maka Ballon d'Or bisa menjadi target yang realistis."

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Ia menambahkan: "Mencetak 73 gol dalam satu musim merupakan hal yang luar biasa, sederhananya begitu. Meraih tiga gelar di sini di Jerman, dan menempati peringkat ketiga di Piala Dunia. Saya tahu Inggris tidak memenangi turnamen tersebut, tetapi mencapai tahap itu tetap merupakan pencapaian yang besar."

Ia melanjutkan: "Kami juga sangat dekat untuk mencapai final Liga Champions. Semua hal ini turut membuat musim itu luar biasa, dan setelah itu saya menyadari bahwa keberadaan saya di antara para kandidat Ballon d'Or telah menjadi kemungkinan yang nyata."

Pemain Terbaik?

Mengenai perasaannya sebagai pemain terbaik dunia setelah memenangi Ballon d'Or, Kane menjawab: "Ya dan tidak. Ya, karena saya dipilih sebagai pemenang Ballon d'Or, tetapi hal ini tunduk pada sudut pandang yang sangat pribadi, karena ada banyak pemain hebat."

Ia menambahkan: "Pada suatu titik dalam satu musim, setiap pemain dari sepuluh besar dalam peringkat Ballon d'Or tahun 2026 akan dipandang sebagai pemain terbaik dunia. Saya tidak suka berpikir dengan cara seperti itu, karena pada akhirnya Anda akan mendapati diri Anda hidup di masa lalu, menengok ke belakang dan merenungkan apa yang telah Anda capai pada tahun sebelumnya."

Mantan bintang Tottenham itu melanjutkan: "Saya memang berkata pada diri sendiri: oke, musim lalu luar biasa, tetapi apakah saya bisa mencapai yang lebih baik musim ini? Dari sudut pandang orang lain, saat ini saya adalah pemain terbaik dunia, tetapi saya tidak terlalu memikirkan hal itu dengan cara seperti itu, melainkan hanya beralih ke apa yang menanti saya berikutnya."