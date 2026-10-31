Hary Kane, penyerang Bayern Munich, mengungkapkan momen-momen terbaiknya sepanjang musim lalu, serta berbicara tentang dampak kemenangannya meraih Ballon d'Or terhadap pandangan para penggemar atas perjalanan kariernya di sepak bola.

Kane berkata, dalam pernyataan kepada majalah "France Football" asal Prancis yang memberikan penghargaan tersebut: "Momen terbaik bagi saya adalah mencetak hat-trick di final Piala Jerman (melawan Stuttgart 3-0). Klub belum pernah memenangi turnamen ini selama enam tahun, dan di awal musim kami membahas target ini sebagai sebuah tim. Final itu mungkin merupakan salah satu penampilan terbaik dalam karier sepak bola saya, dan saya memikul tanggung jawab dengan mencetak hat-trick".

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Ia menambahkan: "Kenangan ini tetap sangat istimewa bagi saya, karena saya menyadari betapa besarnya makna kemenangan itu, bukan hanya bagi saya seorang, tetapi juga bagi semua orang yang ada di sini di Munich".

Dampak penghargaan

Mengenai dampak kemenangan Ballon d'Or terhadap pandangan orang lain atas dirinya, ia berkata: "Mungkin ya, terutama terkait bagaimana dunia memandang saya dan menilai karier saya. Kita hidup di era di mana penghargaan-penghargaan ini punya arti besar bagi orang-orang, dan memengaruhi cara mereka menilai level seorang pemain".

Ia melanjutkan: "Tidak akan pernah ada seorang pun yang bisa merebut momen ini atau musim ini dari saya. Saya rasa memenangi penghargaan semacam ini membuat Anda mendapatkan rasa hormat dari orang lain dan para penggemar, dan itu hal yang pasti".

Ia menyambung: "Tetapi saya tidak merasa hal itu akan mengubah pola pikir saya. Seberapa pun banyaknya pencapaian yang saya raih, saya selalu ingin meraih lebih banyak lagi. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Bisakah saya memenangi Ballon d'Or dua kali berturut-turut? Begitulah saya selalu menyikapi berbagai hal".

Mengenai waktu yang ia harapkan untuk melakukan wawancara lain dengan "France Football", Kane berkata: "Saya berharap wawancara itu dilakukan setelah memenangi Liga Champions Eropa di Madrid musim ini".

Final Liga Champions Eropa edisi musim ini akan digelar pada 5 Juni 2027, di Stadion Metropolitano (yang secara komersial dikenal sebagai Stadion Riyadh Air Metropolitano), yang merupakan markas resmi klub Atletico Madrid.