Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Diterjemahkan oleh

Kane: Ballon d'Or Akan Mengubah Cara Dunia Memandang Saya, dan Saya Berharap Ada Pertemuan di Madrid

Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bundesliga
Atletico Madrid vs Bayern Munich
Atletico Madrid
Champions League
H. Kane
Jerman
Spanyol
Inggris

Bintang Inggris itu berharap bisa mengulang pencapaiannya

Hary Kane, penyerang Bayern Munich, mengungkapkan momen-momen terbaiknya sepanjang musim lalu, serta berbicara tentang dampak kemenangannya meraih Ballon d'Or terhadap pandangan para penggemar atas perjalanan kariernya di sepak bola.

Kane berkata, dalam pernyataan kepada majalah "France Football" asal Prancis yang memberikan penghargaan tersebut: "Momen terbaik bagi saya adalah mencetak hat-trick di final Piala Jerman (melawan Stuttgart 3-0). Klub belum pernah memenangi turnamen ini selama enam tahun, dan di awal musim kami membahas target ini sebagai sebuah tim. Final itu mungkin merupakan salah satu penampilan terbaik dalam karier sepak bola saya, dan saya memikul tanggung jawab dengan mencetak hat-trick".

Baca Juga

France Football ungkap angka-angkanya: 28 poin yang menghalangi Mbappe meraih Ballon d'Or!

Di antaranya 3 suara Arab: 13 negara yang memberikan Ballon d'Or kepada Yamal

Pertandingan berikutnya
ATM

ATM

Champions League

03 Nov 2026

FCB

FCB

Ia menambahkan: "Kenangan ini tetap sangat istimewa bagi saya, karena saya menyadari betapa besarnya makna kemenangan itu, bukan hanya bagi saya seorang, tetapi juga bagi semua orang yang ada di sini di Munich".

Dampak penghargaan

Mengenai dampak kemenangan Ballon d'Or terhadap pandangan orang lain atas dirinya, ia berkata: "Mungkin ya, terutama terkait bagaimana dunia memandang saya dan menilai karier saya. Kita hidup di era di mana penghargaan-penghargaan ini punya arti besar bagi orang-orang, dan memengaruhi cara mereka menilai level seorang pemain".

Ia melanjutkan: "Tidak akan pernah ada seorang pun yang bisa merebut momen ini atau musim ini dari saya. Saya rasa memenangi penghargaan semacam ini membuat Anda mendapatkan rasa hormat dari orang lain dan para penggemar, dan itu hal yang pasti".

Ia menyambung: "Tetapi saya tidak merasa hal itu akan mengubah pola pikir saya. Seberapa pun banyaknya pencapaian yang saya raih, saya selalu ingin meraih lebih banyak lagi. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Bisakah saya memenangi Ballon d'Or dua kali berturut-turut? Begitulah saya selalu menyikapi berbagai hal".

Mengenai waktu yang ia harapkan untuk melakukan wawancara lain dengan "France Football", Kane berkata: "Saya berharap wawancara itu dilakukan setelah memenangi Liga Champions Eropa di Madrid musim ini".

Final Liga Champions Eropa edisi musim ini akan digelar pada 5 Juni 2027, di Stadion Metropolitano (yang secara komersial dikenal sebagai Stadion Riyadh Air Metropolitano), yang merupakan markas resmi klub Atletico Madrid.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google