Kanal Real Madrid: Laporta mendukung Tebas karena alasan yang mencurigakan

Saluran televisi Real Madrid melayangkan tuduhan kepada Joan Laporta, presiden Barcelona, setelah yang disebut terakhir menyatakan dukungannya kepada Javier Tebas, presiden La Liga, dalam perseteruannya saat ini melawan Real Madrid.

Laporta baru-baru ini menyatakan: "Saya ingin menegaskan bahwa kami beruntung memiliki Javier Tebas sebagai presiden La Liga, karena dia memiliki pengalaman yang dibutuhkan untuk menangani hal-hal semacam ini, dan juga memiliki kebijaksanaan yang diperlukan untuk menghadapi serangan-serangan yang dilancarkan Real Madrid terhadap liga. Sepertinya mereka ingin menghancurkan segalanya, mereka ingin menghancurkan La Liga dan komite teknis perangkat pertandingan. Mereka juga tidak puas dengan Federasi Spanyol, dan tidak ada satu hal pun yang mereka sukai."

Dia menambahkan: "Untungnya, presiden La Liga memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dia juga telah melalui banyak pertarungan dan memperoleh pengalaman besar, yang membuatnya mampu menghadapi serangan-serangan yang tidak layak dilakukan oleh sebuah klub anggota La Liga. Real Madrid mengambil sikap atau pendekatan yang berlandaskan pada menyerang segala hal yang dilakukan secara terus-menerus."

Saluran televisi Real Madrid menanggapi dukungan Laporta kepada Tebas, dengan mengatakan: "Ada sensitivitas khusus di Jerman terhadap isu Nazisme, dan dari sana pula muncul tuntutan agar Javier Tebas mengundurkan diri, karena mereka menilai bertahannya dia di jabatannya merupakan penghinaan bagi para korban. Sudah sangat jelas bahwa Joan Laporta amat senang Tebas tetap menjadi presiden La Liga. Dan yang mengejutkan, Barcelona adalah satu-satunya klub yang mendukungnya."

Saluran tersebut menambahkan: "Tebas masih bertahan di jabatannya dan menolak mengundurkan diri. Presiden La Liga telah mengizinkan Barcelona menggunakan tuas-tuas ekonomi dan berbagai macam cara akal-akalan, agar klub itu bisa mendaftarkan para pemainnya. Dia juga menutup mata terhadap pelanggaran aturan dan regulasi demi memperbolehkan tim tersebut mendaftarkan pemainnya dan berkompetisi."

Saluran itu menutup: "Tebas juga tidak menunjukkan sedikit pun ketergesaan dalam menangani kasus Negreira. Dia telah memberikan banyak layanan kepada Barcelona, dalam daftar yang tidak ada ujungnya, dan dia adalah sekutu terbesar klub tersebut dalam upaya mereka mengubur kasus Negreira."



