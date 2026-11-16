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Mantan ketua dewan direksi Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, mengungkapkan bahwa ia sempat meragukan kecocokan Vincent Kompany untuk pekerjaan di klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu saat sang pelatih direkrut.

"Saya ingat Max Eberl mengusulkan nama Vincent Kompany dalam sebuah rapat internal," kata Rummenigge, yang kini menjadi anggota dewan pengawas FCB, saat menceritakan proses pencarian pelatih klub tersebut pada musim semi 2024 dalam wawancara dengan bundesliga.com. "Saya bertanya kepadanya: 'Apa kamu yakin?' Dia menjawab: 'Kenapa?' Saya berkata: 'Dia baru saja terdegradasi dari Premier League.'"

Rummenigge melanjutkan: "Kami belum pernah merekrut pelatih yang baru saja terdegradasi, baik dari Bundesliga maupun dari tempat lain. Kami berdiskusi panjang tentang apakah kami cukup berani untuk mengambil langkah itu."

Pada akhirnya, jajaran pimpinan sepakat mengambil risiko tersebut dan merekrut Kompany sebagai pelatih baru. Pelatih asal Belgia itu mulai menjabat sebagai pelatih kepala Bayern Munich pada 1 Juli 2024, setelah klub menjalani musim tanpa gelar. Ia menggantikan Thomas Tuchel, yang sebelumnya berpisah dengan klub atas kesepakatan bersama. Sebelum bergabung dengan FCB, Kompany terdegradasi dari Premier League bersama Burnley FC.

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Namun, kekhawatiran Rummenigge tidak terbukti. Kompany bekerja dengan sangat sukses di Bayern dan sejak ditunjuk telah meraih, antara lain, dua gelar juara Jerman dan satu gelar DFB-Pokal bersama FCB. "Dia sosok yang istimewa," kata mantan ketua dewan direksi itu tentang pelatih asal Belgia tersebut.

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 14.30 KOE

Mengapa Vincent Kompany belakangan absen dari Bayern Munich?

Belakangan, Kompany tidak bisa mendampingi Bayern setelah mengalami kolaps akibat iritasi selaput otak. Namun, pelatih asal Belgia itu kini telah kembali bekerja di Säbener Straße dan akan kembali ke bangku pelatih setelah jeda internasional.

Sekitar tiga pekan lalu, pelatih berusia 40 tahun itu dibawa ke rumah sakit dan menjalani pemeriksaan setelah kolaps di sela-sela sesi latihan tim cadangan Bayern. Pemeriksaan menemukan adanya iritasi selaput otak, dan selama menjalani pemulihan, Kompany dilarang keras terlibat dalam aktivitas sepak bola. Selama ia absen, tugasnya diambil alih oleh asisten pelatihnya, Aaron Danks.