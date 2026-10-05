"Kamu akan pergi ke kuburan gajah": Juara dunia melayangkan peringatan keras kepada Ronaldo

Legenda Prancis Bixente Lizarazu, mantan juara dunia dan Eropa, melayangkan peringatan keras kepada Cristiano Ronaldo mengenai cara yang mungkin akan mengakhiri perjalanannya bersama timnas Portugal. Ia menilai bahwa "ego" yang berperan besar mengantarkannya ke puncak justru bisa berbalik menjadi musuh terbesarnya pada fase terakhir kariernya.

Menurut harian Portugal "Record", Lizarazu membebankan tanggung jawab atas krisis saat ini kepada Federasi Sepak Bola Portugal, pelatih Jorge Jesus, dan Ronaldo. Ia memperingatkan bahwa berlanjutnya perselisihan dengan cara seperti ini akan menjadi "kesalahan besar", mengingat posisi yang disandang kapten Al Nassr itu dalam sejarah sepak bola Portugal.

Mantan pemain internasional Prancis itu menegaskan bahwa mengakhiri hubungan Ronaldo dengan timnas dengan cara seperti ini akan menjadi bencana dari segi citra. Ia menekankan perlunya menemukan formula yang menjaga posisi sang pemain dan memberinya perpisahan yang sepadan dengan perjalanannya yang luar biasa bersama Portugal.

Lizarazu menyinggung kesulitan yang dihadapi para pemain besar seiring bertambahnya usia, seraya menunjukkan bahwa tantangan terbesar bagi Ronaldo adalah menerima penurunan sejumlah kemampuan fisiknya, setelah menghabiskan kariernya dengan menampilkan dirinya sebagai pemain yang tak pernah berhenti dan tak mengenal batas.

Juara dunia 1998 itu melihat bahwa solusinya terletak pada dialog yang jelas antara Ronaldo, Jesus, dan Federasi Sepak Bola Portugal, yang melaluinya peran sang pemain ditentukan secara gamblang, baik dengan tampil untuk periode tertentu maupun mendapatkan istirahat di sejumlah pertandingan. Ia memperingatkan bahwa memberinya janji untuk bermain lalu membiarkannya di bangku cadangan dapat merusak kepercayaan antara kedua belah pihak.

Lizarazu mengaitkan krisis ini dengan sifat kompetitif kepribadian Ronaldo. Ia menjelaskan bahwa "ego" merupakan salah satu rahasia kesuksesannya, setelah mendorongnya bekerja secara luar biasa dan memecahkan rekor-rekor, tetapi hal itu kini bisa berbalik menjadi faktor yang merugikannya jika ia tidak menerima tuntutan fase terakhir kariernya.

Lizarazu menutup pesannya dengan peringatan keras kepada Ronaldo, dengan mengatakan: "Ini dulu adalah kekuatanmu, tetapi kini menjadi musuh terburukmu; karena kamu telah mencapai usia seperti sekarang, dan kamu akan berakhir di kuburan gajah, aku jamin itu kepadamu."