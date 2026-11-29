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Pelatih Inter Cristian Chivu memberi peringatan tegas kepada rival-rivalnya di Serie A. Ia menegaskan timnya tetap menjadi tolok ukur sepakbola Italia. Setelah kemenangan telak 4-0 atas Genoa, Chivu memuji ketangguhan mental timnya dan ketajaman mereka di depan gawang.

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Inter kembali ke jalur kemenangan dengan meyakinkan

Inter langsung menunjukkan dominasinya di Stadion Giuseppe Meazza pada Sabtu malam dan menaklukkan Genoa tanpa ampun untuk menjaga peluang meraih Scudetto. Setelah sedikit tersendat saat menghadapi Atalanta pada laga sebelumnya, anak asuh Chivu tampil disiplin dan praktis memastikan kemenangan sebelum turun minum. Skor 4-0 mencerminkan permainan yang penuh fokus dan disiplin taktik.

Seusai pertandingan, Chivu mengaku puas dengan cara para pemainnya memulai laga. “Pendekatan dan sikap proaktif mereka adalah hal terbaik bagi saya malam ini,” ujar sang pelatih kepada Sky Sport Italia. Chivu sangat menyadari bahwa timnya menjadi sasaran utama sebagai juara bertahan Italia. “Kami tahu harus bekerja keras dan tetap waspada karena kami selalu menjadi tim yang harus dikalahkan. Kami harus mampu menghadapi tantangan itu dan siap mengelola masa-masa sulit dengan segera bangkit,” tambahnya.

Provedel dipuji setelah menjaga gawang tetap nirbobol

Meski para penyerang menjadi sorotan, Chivu menyoroti penampilan Ivan Provedel, yang tampil sebagai starter menggantikan Josep Martinez. Sang penjaga gawang berperan penting pada awal laga dengan melakukan dua penyelamatan gemilang saat skor masih imbang tanpa gol. Chivu menepis keraguan atas pilihannya dan kembali menegaskan kepercayaannya kepada para penjaga gawang yang tersedia musim ini.

“Provedel sudah tampil baik saat menghadapi Fiorentina dan Venice,” jelas sang pelatih. “Banyak penilaian dilontarkan, tetapi kami tahu kualitasnya dan kualitas para penjaga gawang kami. Mereka adalah tiga pemain profesional yang mampu menjaga gawang tim seperti Inter.”

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Memberi kesempatan kepada pemain muda tetap menjadi prioritas

Sang pelatih juga membahas pelibatan pemain-pemain muda, termasuk Petar Sucic, Pio Esposito, dan Andy Diouf. Chivu meyakini bahwa membuka jalan bagi pemain hasil akademi sangat penting bagi masa depan klub. Ia menekankan bahwa bermain untuk klub sebesar Inter tidak pernah mudah, tetapi para pemain muda saat ini memiliki tekad yang diperlukan untuk berhasil di level tertinggi.

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“Kami tahu mereka punya kualitas dan masih bisa berkembang. Mereka bekerja keras. Bermain untuk Inter tidaklah mudah, tetapi mereka punya keinginan untuk bekerja dan tetap menjadi bagian dari kelompok kami. Saya juga ingin menyebut Stankovic, yang sedang mempersiapkan diri untuk kesempatan yang cepat atau lambat akan datang. Kami juga berusaha meningkatkan kemampuan Luis Henrique. Lalu kami tahu kualitas Sucic dan Diouf. Saya juga mencoba menempatkan Diouf di sisi kiri ketika pertandingan sudah dipastikan, untuk melihat apakah ia akan mencapai garis akhir dan mengirim umpan silang dengan kaki dominannya. Kami percaya kepada para pemain muda,” kata Chivu.

Inter perpanjang rentetan kemenangan saat bantai Genoa

Inter terus menekan Lazio, pemuncak klasemen Serie A, setelah meraih kemenangan telak atas Genoa. Hasil itu kembali memangkas selisih di puncak klasemen menjadi hanya tiga poin. Inter pun menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan sang pemuncak menjauh dalam persaingan Scudetto.

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Penampilan dominan itu juga memperpanjang catatan apik Inter di San Siro. Mereka kini meraih tujuh kemenangan beruntun di Serie A dengan mencetak sedikitnya dua gol dalam setiap laga. Itu merupakan rentetan terpanjang klub di kandang sejak mereka mencatat delapan kemenangan beruntun pada musim 2016-17, sekaligus menunjukkan betapa sulitnya Inter dibendung di hadapan pendukung sendiri.