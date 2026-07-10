"Kami punya solusi sendiri".. Pesan dari Swiss untuk Messi

Sepak bola Swiss bersiap untuk menjalani momen krusial dan bersejarah di Kota Kansas City, Amerika Serikat, pada Minggu dini hari (pukul 04.00 waktu Makkah), di mana tim nasional Swiss akan berhadapan dengan tim nasional Argentina di perempat final Piala Dunia 2026, yang merupakan kali pertama Swiss mencapai babak ini sejak tahun 1954.

Meskipun tekanan yang sangat besar dan pentingnya pertandingan ini, pelatih kepala Swiss, Murad Yakin, menunjukkan ketenangan, keyakinan, dan kestabilan emosional yang luar biasa selama konferensi pers yang digelar hari Jumat ini.

Ketika ditanya mengenai rencana dan solusi yang tersedia untuk menghentikan ancaman legenda Lionel Messi dan meminimalkan bahayanya, Yakin berkomentar seperti yang dilansir surat kabar Prancis “L’Équipe”: “Ada banyak solusi, dan kami akan berusaha menemukan yang terbaik di antaranya. Kami akan mencoba menekan mereka di wilayah mereka sendiri sejak dini, serta menghindari kehilangan penguasaan bola secara berulang. Kita bisa banyak bicara di sini, tetapi yang terpenting adalah melakukan tindakan nyata di lapangan; kami memiliki solusi kami sendiri.”

Mengenai sejauh mana pengaruh iklim Amerika Tengah-Barat yang panas dan sangat berbeda dari suhu sedang yang biasa dialami tim di Vancouver, Kanada, sang pelatih meremehkan faktor ini sambil menjelaskan: “Kami juga pernah mengalami iklim seperti ini di San Jose. Kami punya dua hari untuk beradaptasi, dan kami akan menjalani sesi latihan lagi siang ini (Jumat), serta akan bertanding pada malam hari, jadi situasi ini bukanlah hal baru bagi kami.”

Adapun mengenai anggapan sebagian pihak bahwa juara dunia saat ini (tim nasional Argentina) mungkin akan mendapat perlakuan istimewa atau keistimewaan dari wasit, Yakin menunjukkan keyakinannya yang penuh terhadap integritas pengelolaan pertandingan dengan mengatakan: “Saya yakin pertandingan dikelola secara adil; saat ini kita bisa mengontrol dan meninjau segalanya melalui teknologi VAR. Argentina memiliki tim yang sangat kuat dan tangguh secara fisik, dan kami memang sudah menghadapi tim dari Amerika Selatan di turnamen ini, yaitu Kolombia. Para pemain Argentina cerdas dan penuh semangat, dan kami harus memasuki pertandingan ini dengan bekal kualitas yang sama.”

Di akhir pembicaraannya, mantan bek internasional berusia 51 tahun ini mengungkapkan ambisinya yang besar serta gaya permainannya yang menyerang untuk mengejutkan tim-tim Amerika Selatan, dengan mengutip pertandingan-pertandingan lawan mereka sebelumnya: “Kami telah bermain melawan berbagai gaya permainan dan memiliki banyak opsi taktis. Kami telah menonton pertandingan tim-tim lain yang menghadapi Argentina; kami memiliki gaya kami sendiri dan akan menunjukkannya kepada kalian besok. Para pemain saya sangat suka berlari, dan kami akan berusaha memecah tekanan lawan serta membuka jalan agar bisa mengancam gawang mereka. Kami telah melihat, misalnya, bahwa tim nasional Cape Verde memiliki beberapa momen bagus dan peluang saat melawan Argentina, dan kami pun akan berusaha menciptakan momen-momen kami sendiri.”