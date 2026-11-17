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Penyerang Jerman Florian Wirtz mengungkapkan kegembiraannya setelah mencetak dua gol dalam kemenangan telak 5-0 atas Belanda. Wirtz menyoroti kebebasan timnya dalam menyerang dan tekanan tanpa henti setelah Jerman memastikan posisi puncak Grup A2.

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Wirtz bersinar dalam kemenangan telak di Berlin

Florian Wirtz tampil gemilang untuk Jerman dengan mencetak dua gol saat tim asuhan Jurgen Klopp meraih kemenangan mencolok 5-0 atas Belanda di Olympiastadion. Kecerdikan Wirtz dalam memanfaatkan ruang di antara lini tengah dan pertahanan Belanda menjadi faktor penentu dalam membongkar lini belakang lawan.

Kemenangan meyakinkan itu membawa Jerman ke puncak Grup A2, menyalip Yunani dan Belanda untuk merebut posisi teratas sekaligus memastikan kelolosan ke perempat-final.

Menikmati pertandingan dan menghibur penggemar

Berbicara kepada stasiun penyiaran Jerman ARD seusai pertandingan, Wirtz mengenang malam yang tak terlupakan dan menghibur penonton yang memenuhi stadion di Berlin.

"Ini cara yang tepat untuk menutup tahun, dan kami sangat senang. Sekarang kami ingin terus seperti ini. Kami telah membuat kemajuan besar sebagai sebuah tim, dan bermain bersama tim ini sangat menyenangkan," kata Wirtz kepada ARD.

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"Kami berharap para penggemar menikmati pertandingan ini. Kami juga sangat menikmatinya, terutama pada babak kedua. Babak pertama membutuhkan kerja keras dan banyak berlari. Pada babak kedua, semuanya menjadi sedikit lebih mudah karena kami punya lebih banyak ruang, dan setelah itu pertandingan terasa sangat menyenangkan."

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Memanfaatkan ruang pada babak kedua

Wirtz menjelaskan bahwa meski babak pertama menuntut upaya fisik yang besar dan banyak berlari untuk menghadapi tekanan Belanda yang gigih, permainan menjadi jauh lebih terbuka setelah jeda.

"Kami ingin dikenal sebagai tim yang memainkan sepakbola menyerang. Kami selalu ingin mencetak gol dan mengungguli lawan. Kami ingin terus menekan dan mencetak lebih banyak gol, dan kami melakukannya dengan sempurna."

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Wirtz menambahkan: "Tidak, saya rasa kami ingin dikenal karena memainkan sepakbola menyerang. Kami selalu ingin mencetak gol dan mendominasi lawan. Pikiran itu tidak terlintas di benak siapa pun sedetik pun. Kami ingin terus menyerang dan mencetak lebih banyak gol. Saya rasa kami menjalankannya dengan sempurna."

Membawa momentum ke 2027

Setelah menutup tahun kalender dengan hasil yang luar biasa, Wirtz menegaskan keinginan skuad untuk mempertahankan perkembangan mengesankan mereka ketika pertandingan internasional kembali bergulir.

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"Ini cara yang tepat untuk menutupnya. Kami sangat senang dan ingin terus seperti ini. Kami sudah membuat kemajuan yang baik. Saya sangat bangga menjadi bagian dari tim ini," Wirtz menyimpulkan, lalu menambahkan: "Ini merupakan tahun sepakbola bersama tim nasional yang penuh pasang surut. Jika tahun pertandingan internasional 2026 berakhir seperti ini, ya, ini jelas penutup yang pantas. Kami bisa sangat puas. Kami ingin menjadikannya pijakan untuk tahun depan. Sudah jelas, kami ingin menjadi lebih baik. Saya yakin kami telah mengambil langkah maju yang baik dalam perkembangan kami sebagai sebuah tim. Saya sangat bangga dan senang menjadi bagian dari skuad ini. Ini benar-benar sangat menyenangkan."