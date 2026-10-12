Okan Buruk, pelatih kepala Galatasaray Turki, menaikkan tensi tantangan menjelang duel melawan Barcelona di Liga Champions. Ia menegaskan bahwa timnya tidak akan hanya bertahan meski kekuatan lawan sangat besar, serta menekankan bahwa bermain di tengah dukungan suporter klub Turki itu memberikan motivasi untuk menghadapi kandidat juara.

Galatasaray akan menjamu Barcelona di Istanbul, Selasa besok, dalam laga yang diharapkan bisa dimanfaatkan tim Turki itu dengan modal faktor tuan rumah dan dukungan suporter untuk meninggalkan jejak di Eropa, setelah sebelumnya kalah 1-3 dari Sporting Lisbon pada pertandingan terakhirnya.

Buruk, 52 tahun, mengatakan bahwa Barcelona mungkin merupakan tim terbaik dari segi level di dunia saat ini, dan banyak pihak akan menganggap mereka sebagai kandidat juara, namun ia menegaskan bahwa Galatasaray akan memasuki laga ini dengan kepercayaan besar terhadap kemampuan mereka.

Pelatih tim Turki itu menambahkan: "Kami adalah Galatasaray, dan kami akan bermain di rumah sendiri. Karena itu, terlepas dari susunan pemain yang kami turunkan, kami harus tampil ofensif. Kami tidak akan sekadar bertahan menghadapi Barcelona, tetapi kami juga akan menyerang."

Gundogan menanti kesempatannya melawan Barcelona

Pertandingan berikutnya GAL Champions League 15.00 BAR

Buruk juga menyinggung situasi pemain Jerman Ilkay Gundogan, mantan pemain Barcelona, setelah ia duduk di bangku cadangan saat kemenangan 3-1 atas Kasimpasa pada Jumat lalu, sebuah keputusan yang memunculkan pertanyaan soal perannya di dalam tim.

Namun pelatih Turki itu memuji pemainnya tersebut, menegaskan kepuasannya atas komitmen Gundogan dalam latihan dan kesiapannya untuk tampil, meski ia tidak diberi kesempatan bermain pada pertandingan terakhir.

Buruk berkata: "Ilkay selalu memberikan yang terbaik dalam latihan, ia siap dan menunggu untuk bermain. Kami melakukan beberapa perubahan ofensif pada Jumat, dan kami tidak bisa memainkan banyak pemain sekaligus. Semua pemain tim memiliki kepribadian luar biasa dan mencintai klub ini, dan kita tidak seharusnya salah memahami apa yang dilakukan Ilkay. Saya sangat puas dengannya."

Pelatih Galatasaray itu mengakui bahwa tidak dimainkannya seorang pemain bisa meninggalkan dampak psikologis bagi mereka, sambil mengingat kembali pengalamannya dahulu sebagai pemain, serta menyebut bahwa sepak bola tidak lepas dari perasaan manusiawi.

Ia menjelaskan: "Saya datang dari dunia sepak bola sebagai pemain, dan kami semua pernah mengalami situasi seperti ini. Para pemain bukan mesin, mereka manusia yang memiliki perasaan yang bertentangan. Gundogan tidak bermain, bahkan tidak masuk ke lapangan setelah pemanasan di pinggir lapangan. Jika saya berada di posisinya, saya pun akan merasa sedih, dan mungkin kadang menunjukkannya. Tapi kita tidak boleh berlebihan memikirkan hal-hal semacam ini."

Pujian untuk bintang Rusia Alexey Batrakov

Dalam konteks lain, Buruk memuji pemain Rusia Alexey Batrakov, yang berusia 21 tahun dan bergabung dengan Galatasaray dari Lokomotiv Moskow pada Agustus lalu dengan nilai 25 juta euro.

Pelatih itu menegaskan ketertarikannya pada potensi serta kepribadian profesional pemain tersebut, dan menilai bahwa keinginannya untuk berkembang serta bekerja keras membantunya cepat berbaur dalam sistem tim.

Buruk berkata: "Kami merekrutnya karena dia pemain sepak bola yang luar biasa. Dia profesional sejati dan pribadi yang hebat, terbuka untuk berkembang dan bekerja keras. Bekerja dengan pemain seperti dia sangat penting bagi saya, dan kami semua sangat menyukainya."

Ia menambahkan bahwa Batrakov cepat beradaptasi dengan gaya bermain tim, mengungkapkan kepuasannya atas level dan kontribusi pemain tersebut, serta menegaskan bahwa bekerja dengan pemain yang terus berusaha berkembang merupakan unsur penting dalam proyek Galatasaray.