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Thibaut Courtois yakin Vinicius Junior bisa kembali ke performa terbaik saat Real Madrid memburu trofi di La Liga dan Eropa. Meski mengakui musim ini lebih sulit bagi sang penyerang, Courtois melihat tanda-tanda positif menjelang laga melawan PSV Eindhoven.

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Courtois yakin Vini Jr bisa tampil gemilang

Thibaut Courtois menyatakan dukungan penuh kepada Vinicius Junior menjelang laga Liga Champions Real Madrid melawan PSV Eindhoven di Bernabeu. Berbicara kepada media, Courtois mengatakan seluruh anggota skuad saling mendukung dan memuji kemampuan Vinicius untuk mengkritik diri sendiri serta etos kerjanya.

"Kami semua saling mendukung. Kami akan membantu siapa pun di tim ini. Bukan berarti kami harus lebih dekat dengannya, karena menurut saya dia anak yang bahagia, anak yang kritis terhadap diri sendiri dan tahu bahwa dia harus bekerja keras," kata Courtois.

Kebebasan dan kepercayaan diri jadi kunci bagi Vini

Courtois mengakui musim ini menghadirkan tantangan yang lebih berat. Namun, belakangan ia melihat Vinicius mulai kembali menunjukkan kemampuannya, disertai kepercayaan diri yang didapat dari gol-golnya bersama Brasil. Menurut Courtois, membiarkan Vinicius bermain leluasa saat menguasai bola akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya.

"Pada akhirnya, karier itu panjang; Anda tidak bisa selalu berada di level sembilan atau sepuluh setiap musim. Setahu saya, hanya Messi dan Cristiano yang bisa melakukannya. Mungkin tahun ini sedikit lebih sulit baginya, tetapi beberapa hari lalu saya melihat kemampuannya kembali terlihat dan dia bermain bagus," kata Courtois. "Gol-gol bersama Brasil juga memberinya kepercayaan diri lebih. Menurut saya, dia perlu bermain leluasa dan menikmati sepakbolanya. Ketika dia menikmati permainan saat menguasai bola, dia bermain lebih baik."

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Empat trofi jadi incaran Real Madrid

Courtois menegaskan Real Madrid membutuhkan Vinicius dalam performa terbaik saat mereka memburu gelar La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa. Setelah dua musim tanpa gelar, ia menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan sang penyerang.

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"Jika kami ingin bersaing memperebutkan La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa, kami membutuhkan Vini dalam performa terbaik. Dan saya yakin kami memilikinya," kata Courtois.

Pekan padat di kandang, Bernabeu

Real Madrid menghadapi PSV Eindhoven pada laga kelima Liga Champions dengan koleksi 12 poin dari empat pertandingan dan rekor kandang sempurna musim ini.

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Setelah menghadapi PSV di kompetisi Eropa, tim asuhan Jose Mourinho menjamu Alaves di Bernabeu pada Sabtu.