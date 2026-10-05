Kiper timnas Benin, Marcel Dandjinou, menegaskan bahwa tugasnya menghadapi Argentina adalah mencegah para pemain tim lawan mencetak gol, termasuk Lionel Messi.

Timnas Benin akan menghadapi Argentina setelah tengah malam besok, dalam laga perpisahan bersejarah bagi Lionel Messi.

Kiper timnas Benin, Marcel Dandjinou, akan memulai pertandingan dan diberi tugas untuk menghadang Messi beserta rekan-rekannya di Stadion Monumental.

Marcel berusia 28 tahun dan bermain untuk klub Kruger United di liga utama Afrika Selatan.

Pertandingan berikutnya ARG Friendlies 19.00 BEN

Surat kabar "Marca" berbincang dengannya ketika ia baru saja tiba di Buenos Aires beberapa jam sebelumnya untuk mempersiapkan diri menghadapi laga yang juga bersejarah bagi Benin. Sebuah pertandingan yang diliputi banyak kontroversi akibat tudingan adanya kekurangan dalam persiapan Benin karena tidak tersedianya fasilitas yang dibutuhkan untuk itu.

Mengenai kekurangan yang mereka hadapi di hotel (kekurangan listrik dan air) serta dalam latihan, sang kiper menjawab: "Kami tidak menghadapi masalah apa pun. Kami baik-baik saja di sini di Buenos Aires. Mengapa Anda mengatakan itu? Kenyataannya kami mendapatkan kondisi yang baik."

Mengenai apa artinya bermain melawan Lionel Messi, ia berkata: "Bagi saya, pertandingan ini tidak seperti pertandingan lainnya. Saya rasa ini adalah kesempatan yang tidak akan terulang, karena ini pertandingan terakhir Messi. Ini pertandingan yang istimewa. Namun, lihatlah, kami di sini untuk Argentina dan untuk Messi, tetapi kami tidak boleh lupa bahwa kami juga mewakili negara kami."

Ia melanjutkan: "Kami di sini untuk membela Benin. Ini sepak bola: sebelas pemain melawan sebelas pemain. Kami bisa menang, bisa seri, atau mereka bisa menang, tetapi ini sepak bola. Kami tidak di sini untuk menjadi turis di Argentina; kami di sini untuk bermain dan bersaing. Ini akan menjadi hari yang luar biasa dalam hidup kami."

Ia menambahkan: "Bagi saya, Messi adalah salah satu legenda sepak bola. Kami tumbuh dengan menyaksikannya bermain. Ia adalah salah satu pemain favorit kami. Bisa bermain melawannya sekarang, di lapangan yang sama, adalah hal yang luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan ini akan terjadi, tetapi ini akan terjadi pada hari Selasa. Bagi saya, Leo adalah legenda, legenda sejati."

Kiper Benin itu menerima sebuah pertanyaan yang berbunyi: Bayangkan menit terakhir telah tiba, dan Messi belum mencetak gol... lalu Argentina mendapatkan penalti, dan Leo maju di hadapan Anda. Apakah Anda akan membiarkannya mencetak gol karena ini pertandingan terakhirnya?

Marcel menjawab: "Tidak, tidak. Saya seorang kiper, dan tugas saya adalah menghalau bola. Bahkan jika itu menit terakhir dan terjadi penalti, jika Messi menendangnya, saya akan berusaha menghalaunya. Sesederhana itu: ini sepak bola. Ya, kami di sini untuk merayakan Messi, tetapi tidak ada yang meminta kami untuk memberinya gol. Dan dengan mengenal Messi, tidak perlu kami memberinya apa pun. Jika ia ingin mencetak gol, ia harus berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkannya."

Mengenai adanya undian untuk menentukan siapa yang akan meminta kaus Leo, ia berkata: "Jika Anda bertanya kepada pemain mana pun di tim saya, ia akan mengatakan bahwa ia menginginkan kausnya. Maka akan luar biasa jika mereka membuat banyak kaus dan memberikan satu kepada setiap pemain. Karena jika hanya satu di antara kami yang pergi meminta kaus itu, saya rasa hal itu tidak akan mudah: kami semua menginginkan satu."

Ia menyatakan: "Akan menjadi kehormatan besar bagi saya untuk bermain, dan kenangan itu akan terukir dalam ingatan saya selamanya. Saya akan bisa mengatakan sepanjang karier saya: saya ada di sana, di pertandingan terakhir seorang legenda, di pertandingan terakhir Messi. Ini sungguh luar biasa."

Mengenai pemain terbaik sepanjang sejarah dan apakah itu Messi, sang kiper berkata: "Kami tumbuh dengan menyaksikan Messi dan Cristiano. Mereka mengajari kami banyak hal tentang sepak bola. Mereka telah bersaing sejak lama. Bagi saya, Leo adalah salah satu pemain terbaik dalam olahraga ini, bahkan ia adalah salah satu rajanya."