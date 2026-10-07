Fahd Al-Mufarraj, direktur timnas Arab Saudi, melontarkan pernyataan mengejutkan setelah meraih gelar Piala Teluk Arab untuk kali keempat dalam sejarah Arab Saudi, dengan menjelaskan bahwa pencapaian ini terwujud berkat kerja keras seluruh anggota tim.

Al-Mufarraj sebelumnya menerapkan sejumlah aturan disiplin, yang paling menonjol adalah larangan bagi para bintang Arab Saudi untuk menggunakan ponsel mereka setelah tengah malam, serta menyingkirkan Musab Al-Juwayr pada awal pemusatan latihan.

Baca juga: "Saya Tidak Akan Meninggalkan Timnas", Messi Memecah Keheningan di Hadapan Dunia pada Malam Pensiunnya

Al-Mufarraj mengatakan dalam pernyataannya melalui jaringan saluran "Al-Kass" Qatar, setelah meraih gelar: "Saya selalu berkata kepada para pemain timnas, kalian tidak boleh sombong, karena setinggi apa pun kalian sebagai pemain, kalian harus rendah hati dan tidak boleh angkuh."

Ia menambahkan: "Kami bukan timnas satu bintang, dan buktinya adalah raihan gelar ini serta semangat luar biasa yang ditunjukkan oleh seluruh pemain, dan saya berterima kasih kepada mereka atas segalanya."

Sebagian pihak menafsirkan pernyataan Fahd Al-Mufarraj sebagai pesan tersirat untuk Musab Al-Juwayr, terlebih karena Federasi Sepak Bola Arab Saudi menolak menyebutkan alasan sebenarnya di balik keputusan tersebut.

Perlu dicatat bahwa timnas Arab Saudi meraih gelar Piala Teluk untuk kali keempat dalam sejarah dengan mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0.