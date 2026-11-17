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Gelandang Jerman Joshua Kimmich menyoroti efektivitas strategi pressing tinggi timnya setelah mengalahkan Belanda 5-0. Ia juga memuji dominasi Jerman pada babak kedua yang memastikan mereka finis di puncak Grup A2.

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Dominasi Jerman pastikan juara grup

Jerman tampil luar biasa dalam laga terakhir fase grup UEFA Nations League dengan menghancurkan Belanda 5-0 di Olympiastadion, Berlin. Joshua Kimmich memainkan peran penting di lini tengah dan membantu menjalankan strategi yang membuat tim asuhan Jurgen Klopp mengubah keunggulan saat turun minum menjadi kemenangan telak.

Kemenangan meyakinkan itu membawa Jerman melewati Yunani dan Belanda ke posisi pertama Grup A2, sekaligus memastikan status unggulan di perempat-final pada Maret.

Menjalankan strategi pressing tinggi

Seusai pertandingan, Kimmich menjelaskan bagaimana instruksi taktis sebelum laga untuk melakukan pressing agresif jauh di wilayah lawan membuahkan hasil besar sepanjang 90 menit.

“Hari ini kami ingin melakukan pressing jauh di wilayah lawan. Kami berkali-kali merebut bola di wilayah lawan,” kata Kimmich.

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“Dua gol pertama tercipta lewat tendangan yang luar biasa. Kami bermain sangat baik.”

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Fleksibilitas posisi sang gelandang di lini tengah membuat Jerman terus memenangi perebutan bola kedua dan mempertahankan tekanan.

Melewati awal laga yang menegangkan

Kimmich mengakui awal pertandingan menghadirkan tantangan ketika kedua tim berebut kendali, tetapi menyebut Jerman bermain jauh lebih tenang setelah jeda.

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“Babak pertama agak menegangkan, tetapi dari sudut pandang kami, babak kedua benar-benar fantastis,” ujar Kimmich.

“Pada babak kedua, kami lebih tenang dan lebih menyerang. Dengan begitu, kami berhasil merebut kembali bola di posisi-posisi yang menjanjikan.”

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Awal baru dan arah yang jelas

Menilik jeda internasional secara keseluruhan, Kimmich mengungkapkan optimismenya terhadap arah perkembangan tim setelah masa penuh gejolak seusai Piala Dunia.

“Tentu saja, ini hari yang penuh gejolak, ditandai oleh penampilan buruk kami di Piala Dunia. Sekarang, kami punya awal baru dan skuad baru,” tambah Kimmich.

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“Selama jeda internasional ini, kami bermain baik dalam dua pertandingan. Anda bisa melihat ke mana arah perkembangan gaya bermain kami.”