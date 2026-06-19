"Kami akan mengejar mereka!" Tebas menyuarakan kemarahan Barcelona... dan memicu pertarungan melawan Real Madrid

Dalam babak baru dari perang kata-kata yang memanas di dunia sepak bola Spanyol, Javier Tebas memecah keheningannya dan membalas dengan tegas surat resmi Barcelona, menegaskan bahwa Asosiasi “La Liga” tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran terhadap integritas kompetisi, sekaligus menegaskan tekadnya untuk melanjutkan perjuangan hukumnya melawan Real Madrid.

Tanggapan keras Tebas ini muncul hanya 48 jam setelah surat tajam yang dikirimkan oleh Rafa Yusti, Wakil Presiden Barcelona, pada hari Rabu kepada Asosiasi La Liga, Federasi Sepak Bola Spanyol, dan Komite Wasit.

Dalam surat tersebut, Yusti menuntut “tindakan segera” serta pengambilan langkah-langkah hukum dan regulasi terhadap Florentino Pérez, menyusul pernyataan presiden Real Madrid pada 12 dan 13 Mei, yang dianggap klub Catalan itu sebagai “serangan terhadap kehormatan dan integritas lembaga serta kompetisi”.

Dalam suratnya yang diungkap oleh surat kabar Spanyol “Mundo Deportivo”, Tebas tidak hanya mendukung kekhawatiran Barcelona, tetapi juga melangkah lebih jauh dengan mengingatkan semua pihak bahwa “La Liga” telah lebih dulu melancarkan serangan terhadap Real Madrid.

Ketua La Liga tersebut menegaskan bahwa pernyataan para pimpinan klub yang menyinggung nilai-nilai kelembagaan “tidak dapat diterima”, terutama karena tidak adanya bukti yang mendukung tuduhan “suap wasit” yang telah disinggung oleh Pérez dan Real Madrid selama berbulan-bulan dalam konteks “kasus Negreira”.

Tebas mengungkap serangkaian langkah yang telah diambil asosiasi untuk membela reputasi kompetisi di kancah global, sambil menegaskan: “Kami telah berulang kali mengecam Real Madrid dan praktik-praktiknya yang biasa melalui saluran resmi kami dan televisi asosiasi.”

Ia juga meninjau riwayat perselisihan tersebut, dengan menyebutkan pengajuan gugatan hukum terhadap klub "Los Blancos" ke Komite Kompetisi Federasi Sepak Bola Spanyol, kemudian mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Pengadilan Administrasi Olahraga, serta mengajukan banding administratif ketiga setelah Federasi menolak kasus tersebut.

Perjuangan ini tidak berhenti di masa lalu; pada tahun 2025, Asosiasi membela sistem wasit Spanyol secara keseluruhan, dan secara terbuka mengecam tuntutan Real Madrid serta dewan direksinya untuk melakukan “reformasi menyeluruh” terhadap sistem wasit serta menyingkirkan wasit-wasit yang terkait dengan era Negreira dari Komite Teknis Wasit.

Tebas mengakhiri suratnya dengan nada tegas, berjanji bahwa Asosiasi akan melanjutkan perannya sebagai “penuntut khusus” untuk memastikan terungkapnya kebenaran, dan bahwa mereka akan mengecam dengan keras setiap keraguan terhadap keabsahan kompetisi atau perilaku badan wasit, sambil menekankan komitmen "La Liga" yang mutlak untuk mengambil “tindakan yang diperlukan terhadap siapa pun yang berusaha merusak reputasi kompetisi”.

Dengan tanggapan ini, Tebas menarik garis merah baru terhadap Real Madrid, dan menegaskan bahwa perang hukum dan media di dunia sepak bola Spanyol kemungkinan akan semakin memanas.