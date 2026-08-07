Kalimat yang Mengubah Arah Negosiasi: Vinicius Ungkap Tujuan Sebenarnya

Bintang Real Madrid asal Brasil, Vinicius Junior, telah memastikan sikapnya terkait perpanjangan kontrak dengan klub kerajaan tersebut, setelah menegaskan kepada agennya bahwa dirinya berkeinginan untuk terus bertahan di dalam Stadion Santiago Bernabeu, seraya menekankan bahwa kepergiannya tidak akan menjadi pilihan kecuali dalam satu kondisi saja, yaitu ketika ia merasa bahwa klub tidak lagi menginginkan keberlanjutannya.

Vinicius mengatakan selama negosiasi berlangsung, sebagaimana dikutip oleh surat kabar Brasil "Globo", bahwa keputusannya sudah jelas mengenai masa depannya bersama Real Madrid: "Saya hanya akan meninggalkan Real Madrid jika saya merasa mereka tidak menginginkan saya. Ini adalah klub saya." Sebuah pesan yang mencerminkan keterikatan sang pemain dengan tim yang menyaksikan kegemilangannya dan transformasinya menjadi salah satu bintang paling menonjol dalam sepak bola dunia.

Sikap penyerang asal Brasil itu muncul di saat negosiasi perpanjangan kontraknya sempat mengalami kerumitan yang berlangsung selama berbulan-bulan, akibat perbedaan pandangan antara kedua belah pihak terkait rincian finansial kesepakatan baru, terutama nilai bonus penandatanganan dan sejumlah klausul yang terkait dengan performa, di tengah semakin dekatnya berakhirnya kontraknya saat ini pada Juni 2027, hal yang membuat manajemen klub berada dalam keharusan untuk menuntaskan masalah ini demi menghindari kehilangan salah satu elemen terpenting tim secara cuma-cuma hanya dalam satu musim.

Berbagai laporan menegaskan bahwa Vinicius tidak menetapkan syarat apa pun terkait perubahan hak citranya, dan tuntutan finansial pun bukanlah faktor utama dalam sikapnya, sebab sang pemain berfokus pada keinginannya untuk melanjutkan perjalanannya bersama Real Madrid, klub yang dianggapnya sebagai rumahnya, hal yang turut mendekatkan sudut pandang antara kedua belah pihak dan mencapai kesepakatan akhir.