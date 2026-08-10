"Kalian bodoh!" Malcom Merespons Kabar Kepergiannya dari Al Hilal!

Winger Al Hilal asal Brasil, Malcom de Oliveira, angkat bicara untuk menanggapi kabar yang mengaitkan masa depannya dengan kepergian dari skuad "Sang Pemimpin" pada bursa transfer musim panas saat ini, di tengah pembicaraan mengenai kedekatannya untuk menjalani petualangan baru di luar klub.

Sejumlah laporan media selama beberapa hari terakhir mengindikasikan adanya kesepakatan antara Al Hilal dan klub Al Diriyah terkait kepindahan Malcom, di tengah spekulasi seputar masa depan pemain tersebut bersama tim, terutama dengan berbagai perubahan yang dialami "Sang Pemimpin" sebagai persiapan menghadapi musim baru.

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Namun, Malcom memilih untuk menanggapi sendiri salah satu unggahan yang membahas kabar kepergiannya melalui platform "X", di mana ia membantah kebenaran apa yang beredar secara langsung, dan menulis: "Berita bohong. Kalian bodoh".

Tanggapan winger asal Brasil ini justru menambah ketidakjelasan seputar masa depannya, terutama karena pembicaraan mengenai kepindahannya ke Al Diriyah sempat meningkat pada periode terakhir, sebelum sang pemain menyampaikan pesan yang jelas untuk membantah cerita-cerita tersebut.









Malcom memiliki kontrak dengan Al Hilal, dan menjadi salah satu elemen menonjol di dalam tim sejak bergabung, hanya saja namanya masuk ke dalam daftar yang dikaitkan dengan kemungkinan perubahan selama bursa transfer, bersamaan dengan keinginan klub untuk menata ulang skuadnya sebelum musim dimulai.

Dengan demikian, tanggapan Malcom hingga saat ini merupakan sikap paling jelas dari sang pemain sendiri terkait masa depannya, sambil menanti apa yang akan diungkap hari-hari mendatang, dan apakah kabar kepindahannya ke Al Diriyah akan kembali mencuat ke permukaan, atau justru winger asal Brasil itu akan melanjutkan perjalanannya bersama Al Hilal.