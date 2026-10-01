Noa Lang tidak puas dengan hasil yang diraih tim nasional Belanda pada Kamis malam. Penyerang Oranje itu mengungkapkan ketidakpuasannya atas permainan timnas Belanda dan dirinya sendiri dalam wawancara dengan ESPN dan NOS.

Belanda tertinggal 2-0 dalam babak pertama yang mengejutkan. Pada kedua gol Yunani, pertahanan tampil sangat ceroboh. Saat jeda, pelatih timnas Xavi memutuskan untuk melakukan perubahan.

Guus Til, Quinten Timber, dan Ruben van Bommel pun ditarik keluar. Sebagai gantinya, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch, dan Noa Lang masuk ke lapangan.

Khususnya dari Lang, banyak ancaman yang lahir. Penyerang Napoli itu menunjukkan beberapa dribel bagus dan melepaskan umpan silang berbahaya yang pada akhirnya berujung pada gol 2-2.

Namun, dia tetap tidak puas. “Saya tidak mencetak gol dan saya juga tidak mencatat assist, jadi masih ada ruang untuk perbaikan. Tapi saya pikir saya adalah pemain yang pasti diinginkan setiap tim. Kalau saya sedang on fire, saya bisa membuat semua orang mabuk.”

Kepada ESPN, pembahasan utamanya adalah penampilan tim Oranje. “Cara kami tampil di babak pertama, itu benar-benar harus dihentikan sekali saja oleh kami. Kami ingin menjadi negara top, tetapi kami terlalu sering kesulitan,” kata Lang.