"Kalau saya bekerja di Ajax, saya pasti akan memberinya kesempatan"

Dick Lukkien bekerja sama dengan Dies Janse di FC Groningen dan memberikan penilaian positif terhadap bek yang dipinjam dari Ajax dalam acara Goedemorgen Eredivisie. Namun, pelatih asal Groningen ini jauh lebih kritis terhadap Tygo Land, pemain pinjaman dari PSV.

Dalam acara pagi ESPN, Lukkien ditanya apakah Janse dan Land sudah siap untuk Ajax dan PSV masing-masing. “Setuju dan tidak setuju,” demikian penilaian pelatih FC Groningen tersebut. “Tygo adalah pemain yang hebat. Namun menurut saya, dia masih membutuhkan satu tahun lagi untuk benar-benar bisa berperan di PSV.”

Selanjutnya, Janse mendapat pujian besar dari pelatihnya di Groningen. ''Dia membuat kemajuan yang sangat besar, terutama setelah jeda musim dingin. Jika saya bekerja di Ajax, saya pasti akan memberinya kesempatan,'' kata Lukkien kepada jajaran teknis di Amsterdam.

Lukkien menolak untuk secara terbuka menyatakan bahwa Land harus tetap di FC Groningen selama satu tahun lagi. "Kalau begitu, saya akan mengambil alih posisi direktur teknis kami (Mo Allach, red.). Dan dia cukup kompeten untuk memutuskan hal itu sendiri. Saya menjadi pelatih untuk membantu para pemain. Dan jika saya merasa Tygo benar-benar siap, saya akan mengatakannya saja. Tapi saya pikir dia masih perlu bermain sepak bola secara intensif selama setahun lagi, dan kesempatan itu di PSV lebih kecil daripada di sini."

Hans Kraay junior menilai Janse kuat saat menguasai bola. ''Tapi tanpa bola dia juga bagus,'' sambung Lukkien. ''Dia biasanya bermain dengan jarak 50 meter di belakangnya, tapi tidak banyak yang terjadi padanya.''

Pelatih FC Groningen langsung menyoroti bahwa Janse terkadang malas dan harus memperbaikinya. ''Saya tidak tahu apakah itu kata yang tepat, tapi kurang waspada. Tapi secara umum, dia banyak berpikir ke depan dan jadi tidak masuk ke dalam masalah.''

Kraay langsung menjawab 'tidak' ketika pembawa acara Milan van Dongen menyarankan bahwa Janse mungkin bisa menjadi pasangan yang bagus bersama Youri Baas di Ajax. Lukkien memiliki pendapat yang berbeda. ''Pemain yang cerdas dan bagus selalu bisa bermain sama baiknya. Begitulah cara saya memandang keduanya.''