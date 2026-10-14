Kanal resmi Real Madrid melancarkan serangan tajam setelah pengumuman larangan bermain empat pertandingan bagi Vinicius Junior, menyusul kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Villarreal di LaLiga, dengan menilai bahwa apa yang dialami klub di kompetisi domestik berbeda dengan yang dihadapinya di ajang Eropa.

Reaksi kanal tersebut muncul dalam siaran yang mendahului duel Roma kontra Real Madrid, Rabu malam ini, di mana mereka tidak menyembunyikan kekecewaan terhadap sanksi yang dikenakan kepada bintang Brasil itu, serta melontarkan kritik kepada perangkat pertandingan Spanyol dan institusi sepak bola domestik, selain juga kepada media.

Kanal Real Madrid: Ini perang

Seperti dilansir surat kabar Spanyol "Marca", salah satu pembicara di kanal itu membuka komentarnya mengenai sanksi tersebut dengan mengatakan: "Dan sekarang soal Vinicius, baiklah, tidak ada apa-apa. Ini perang", sebagai isyarat atas meningkatnya ketegangan perselisihan antara Los Blancos dan pihak-pihak yang bertanggung jawab mengelola sepak bola Spanyol.

Serangan itu tidak hanya terbatas pada keputusan-keputusan perangkat pertandingan, tetapi juga meluas ke media, yang dituduh oleh para pembicara menerima dukungan finansial dari Javier Tebas, presiden LaLiga, seraya mengangkat kembali tuntutan sebelumnya dari presiden Real Madrid Florentino Perez untuk mengungkap sifat dan nilai bantuan tersebut.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Dengan nada sarkastis, mereka mempertanyakan apakah sebagian media yang menerima dukungan tersebut adalah media yang sama yang terus-menerus mengkritik penampilan Real Madrid dan menyebut bahwa tim menampilkan level yang buruk, sementara mengabaikan, menurut sudut pandang mereka, apa yang mereka anggap sebagai kampanye institusional terhadap klub.

Mereka menambahkan bahwa Real Madrid terpaksa menghadapi semua kondisi ini di kompetisi Spanyol, dengan menilai bahwa situasi di turnamen Eropa sama sekali berbeda.

Perbandingan antara perangkat pertandingan Spanyol dan Eropa

Dalam konteks kritiknya, kanal Real Madrid membandingkan perlakuan terhadap Vinicius di LaLiga dan di kompetisi Eropa, dengan mengatakan bahwa tekel-tekel yang diterima pemain itu di Spanyol tidak mendapat perlakuan yang sama di Eropa, dan bahwa pelanggaran, ketika terjadi di sana, dihukum dengan semestinya.

Kanal itu juga menegaskan bahwa kompetisi Eropa, di bawah naungan UEFA, tidak mengalami, menurut ungkapan mereka, kecenderungan perangkat pertandingan yang sudah ditentukan sebelumnya, sebelum kemudian menyindir tidak adanya penugasan hakim garis asal Spanyol untuk memimpin laga-laga Real Madrid di ajang benua.

Para pembicara mengatakan bahwa membiarkan pengadil Spanyol memimpin pertandingan tim di kompetisi Eropa akan menjadi hal yang "sangat menarik", sebuah ungkapan yang mencerminkan besarnya ketidakpercayaan yang ditunjukkan kanal tersebut terhadap perangkat pertandingan domestik.

"Vinicius tidak mendapat perlindungan yang cukup"

Kanal itu melanjutkan pembelaannya terhadap bintang Brasil tersebut, dengan menilai bahwa ia tidak mendapatkan perlindungan sebesar yang diberikan kepada bintang-bintang lain, sebagai isyarat atas apa yang mereka pandang sebagai ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap para pemain di lapangan-lapangan Spanyol.

Para pembicara menutup serangan mereka dengan sindiran kepada rival tradisional Barcelona, dengan mengatakan: "Saya tidak bisa membayangkan hal seperti ini terjadi di Camp Nou", sebuah pernyataan yang mengandung keraguan terhadap sejauh mana kesetaraan perlakuan terhadap klub-klub besar di sepak bola Spanyol.

Pernyataan-pernyataan ini muncul menyusul keputusan larangan bermain empat pertandingan bagi Vinicius, yang mendorong Real Madrid bergerak mengajukan banding dengan tujuan meringankan sanksi, di tengah meningkatnya polemik terkait insiden tersebut dan dampaknya pada persiapan tim untuk laga-laga mendatang, terutama El Clasico melawan Barcelona.