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Bos dewan direksi Bayern, Jan-Christian Dreesen, membela Uli Hoeneß dalam perdebatan soal Jamal Musiala. Namun, pernyataannya juga memunculkan pertanyaan.

Hoeneß baru-baru ini menyampaikan keraguannya terhadap Musiala kepada Bayerischer Rundfunk karena gangguan neurologis yang dialami sang pemain . "Dia memiliki penyakit yang tidak mudah disembuhkan, tetapi bisa cukup terkendali dengan obat-obatan. Namun, apakah dia akan pernah kembali memiliki kemampuan seperti dulu …" Tanpa menuntaskan kalimatnya, Hoeneß menambahkan: "Namun, sekarang dia tetap menerima gaji. Bayangkan jika Bayern sekarang mempertanyakan kontraknya dan berkata: Apa yang bisa dia berikan sekarang tidak lagi sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak."

Hoeneß sempat mendapat kritik terbuka karena angkat bicara lebih dulu mengenai persoalan sensitif ini. Namun, menurut Dreesen, tokoh senior Bayern itu "menangani persoalan ini dengan penuh kepekaan", seperti ditegaskannya pada Rabu dalam sebuah acara Abendzeitung : "Saya kira Uli Hoeneß terutama didorong oleh satu hal: kekhawatiran terhadap klub, tetapi juga rasa tanggung jawab terhadap pemain."

Dreesen menambahkan: "Kita semua juga memiliki tanggung jawab terhadap klub. Kami berharap Jamal kembali. Dia tentu akan membutuhkan waktu. Kami akan mengevaluasinya dan duduk bersama keluarga serta pihak manajemennya. Entah kami senang karena dia kembali menjadi Jamal yang dulu, atau jika dalam proses menuju ke sana dia menjadi berbeda, kami harus membicarakannya bersama." Dreesen tidak menjelaskan apa yang ingin dibicarakannya dalam keadaan itu. Ia juga tidak menjelaskan kapan menurutnya pembicaraan semacam itu perlu dilakukan.

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Jamal Musiala kemungkinan kembali bermain melawan Köln

Pada awal 2025, Musiala menandatangani kontrak bernilai tinggi hingga 2030 yang bisa memberinya hingga €30 juta per musim. Beberapa bulan kemudian, tulang betisnya patah di Piala Dunia Antarklub dan ia harus menepi selama berbulan-bulan. Sejak kembali bermain pada awal tahun ini, Musiala belum menemukan lagi performa terbaiknya dan terus bergulat dengan berbagai cedera.

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 14.30 KOE

Terakhir, pemain menyerang berusia 23 tahun itu absen sekitar tujuh pekan akibat robekan serat otot yang dialaminya saat pemanasan menjelang laga tim nasional Jerman melawan Belanda pada September. Dreesen kini memperkirakan ia akan kembali bermain melawan 1. FC Köln: "Sejauh yang saya tahu, dia akan bermain pada Jumat."

Kembalinya Musiala sangat dibutuhkan karena tiga pemain menyerang, Luis Diaz, Ismael Saibari, dan Serge Gnabry, saat ini absen, begitu pula Alphonso Davies yang bisa bermain di berbagai posisi . Selain Musiala, Vincent Kompany juga akan kembali, seperti dikonfirmasi Dreesen . Pria Belgia berusia 40 tahun itu belakangan absen akibat dampak kolaps yang dialaminya, disertai iritasi selaput otak yang didiagnosis setelahnya.