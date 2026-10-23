Hütter membiarkan Uzun duduk di bangku cadangan sepanjang 90 menit saat Eintracht Frankfurt menang 1-0 atas 1. FC Köln. Padahal, sebelumnya pemain serang berbakat itu selalu masuk susunan pemain inti. Setelah memberi isyarat tanpa kata-kata pada Jumat, sepekan kemudian Hütter melontarkan kritik yang cukup jelas, meski ia menegaskan hanya ingin membantu Uzun.

"Saya sudah beberapa kali membicarakan hal ini dengannya. Saya di sini hanya untuk mendukungnya, tetapi juga untuk membuka matanya bahwa sepakbola berjalan dalam dua arah dan merupakan olahraga tim. Semakin cepat Can memahami bahwa sepakbola adalah olahraga tim dan ia bisa menyumbangkan kemampuannya di dalamnya, ia akan memiliki karier yang sangat hebat. Jika tidak, mungkin ia justru akan menghalangi dirinya sendiri," kata Hütter dalam konferensi pers menjelang laga tandang berat SGE melawan BVB pada Sabtu malam.

Selain itu, pelatih Eintracht tersebut tampaknya juga mengkritik sikap Uzun dalam latihan sepanjang pekan. Uzun adalah "pesepakbola yang sangat bagus, itu tidak perlu diperdebatkan. Namun, saya mengharapkan konsistensi dan agar ia menunjukkan kemampuan yang dimilikinya, baik sepanjang pekan maupun dalam pertandingan," kata pelatih asal Austria itu saat menegur pemain yang mungkin terbaik secara individu di skuadnya.

Sementara itu, Hütter tidak ingin membesar-besarkan keputusan mencadangkan pemain timnas Turki tersebut saat melawan Köln. "Ia baru sekali tidak bermain. Dan itu langsung menjadi bahan pembicaraan. Itulah yang sama sekali tidak bisa saya pahami. Itu juga tidak adil bagi semua pemain lain."

Pertandingan berikutnya BVB Bundesliga 12.30 SGE

Kini, ia menyampaikan pesan tegas kepada Uzun dan para pemain cadangan lainnya dalam laga melawan Köln: "Setiap pemain bisa berusaha untuk kembali masuk susunan pemain inti. Pada akhirnya, yang menjadi dasar selalu performa. Saya juga ingin persaingan semakin sengit."

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Apa yang dikatakan Adi Hütter tentang Robin Koch?

Kapten Robin Koch sebelumnya sudah merasakan bahwa Hütter tidak segan bersikap keras terhadap pemain yang dianggap sebagai pemimpin saat tim sedang mengalami krisis. Dalam kekalahan telak 0-6 dari RB Leipzig, menurut Hütter, Koch "dibebaskan" dari pertandingan melalui pergantian pemain pada jeda babak pertama: "Saya mengharapkan sesuatu yang berbeda dari seorang pemain pemimpin sekaligus kapten. Ketika Anda kebobolan 16 gol dan menjadi pemimpin di lini belakang, pada titik tertentu saya harus mengirimkan sinyal. Saya sama sekali tidak menyukai itu. Saya mengharapkan lebih dari Robin."

Sepekan kemudian, Koch mendapat kesempatan lagi untuk membuktikan diri saat melawan Köln dan tampil bagus. Untuk pertama kalinya musim ini, Eintracht akhirnya tidak kebobolan. Hütter pun langsung mengapresiasinya. "Pujian besar untuk Robin Koch karena mampu menunjukkan performa seperti itu setelah pekan yang dilaluinya," katanya kepada Sky: "Ia menguasai duel udara dan memenangi setiap perebutan bola lewat sundulan. Cara ia memimpin tim juga membuatnya mendapat pujian khusus dari saya hari ini."

Hütter kini kemungkinan mengharapkan respons serupa di lapangan dari Can Uzun saat menghadapi BVB.