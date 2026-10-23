Hütter membiarkan Uzun duduk di bangku cadangan sepanjang 90 menit saat Eintracht Frankfurt menang 1-0 atas 1. FC Köln. Sebelumnya, pemain serang berbakat itu selalu masuk susunan pemain inti. Setelah isyarat tanpa kata pada Jumat itu, sepekan kemudian Hütter melontarkan kritik yang cukup tegas, meski ia menekankan bahwa dirinya hanya ingin membantu Uzun.

"Saya sudah beberapa kali membicarakan hal ini dengannya. Saya di sini hanya untuk mendukungnya, tetapi juga untuk membuka matanya bahwa dalam sepakbola ada dua arah dan bahwa ini adalah olahraga tim. Semakin cepat Can memahami bahwa sepakbola adalah olahraga tim tempat ia bisa menyumbangkan kemampuannya, ia akan memiliki karier yang sangat besar. Jika tidak, ia mungkin akan menghambat dirinya sendiri," kata Hütter dalam konferensi pers menjelang laga tandang berat SGE melawan BVB pada Sabtu malam.

Selain itu, pelatih Eintracht tersebut tampaknya juga mempersoalkan sikap Uzun dalam latihan sepanjang pekan. Uzun adalah "pesepakbola yang sangat bagus, itu tidak perlu diperdebatkan. Namun, saya mengharapkan konsistensi, dan agar ia menunjukkan kemampuan yang dimilikinya sepanjang pekan maupun dalam pertandingan," kata pelatih asal Austria itu saat menegur pemain yang mungkin paling berbakat secara individu dalam skuadnya.

Sementara itu, Hütter tidak ingin terlalu membesar-besarkan keputusan mencadangkan pemain timnas Turki tersebut saat melawan Köln. "Ia hanya sekali tidak bermain. Dan itu langsung dijadikan topik pembicaraan. Itulah yang sama sekali tidak bisa saya pahami. Itu juga tidak adil bagi semua pemain lain."

Pertandingan berikutnya BVB Bundesliga 12.30 SGE

Hütter kemudian menyampaikan pesan tegas kepada Uzun dan para pemain lain yang menjadi cadangan dalam laga melawan Köln: "Setiap pemain bisa berusaha merebut kembali tempat di susunan pemain inti. Pada akhirnya, yang selalu menjadi dasar adalah performa. Saya juga ingin persaingan semakin ketat."

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Apa yang dikatakan Adi Hütter tentang Robin Koch?

Koch, yang merupakan kapten tim, sebelumnya sudah merasakan bahwa Hütter tidak segan bersikap keras terhadap pemain yang dianggap sebagai pemimpin ketika tim berada dalam masa sulit. Dalam kekalahan telak 0-6 dari RB Leipzig, menurut Hütter, Koch "dibebaskan" dari pertandingan dengan ditarik keluar saat jeda: "Saya mengharapkan sesuatu yang berbeda dari seorang pemimpin dan kapten. Ketika tim kebobolan 16 gol dan Anda adalah pemimpin di lini pertahanan, pada suatu titik saya juga harus mengambil tindakan tegas. Saya sama sekali tidak menyukai itu. Saya mengharapkan lebih dari Robin."

Sepekan kemudian, Koch mendapat kesempatan baru untuk membuktikan diri saat melawan Köln dan tampil bagus. Untuk pertama kalinya musim ini, Eintracht akhirnya tidak kebobolan. Hütter pun langsung mengapresiasinya. "Pujian besar untuk Robin Koch karena mampu menunjukkan performa seperti itu setelah pekan yang ia lalui," katanya kepada Sky: "Ia menguasai duel udara dan memenangi setiap sundulan. Cara ia memimpin tim juga membuatnya mendapat pujian khusus dari saya hari ini."

Hütter kini tampaknya mengharapkan respons serupa di lapangan dari Can Uzun saat menghadapi BVB.