Setelah menyudahi perlawanan Gillingham yang diperkuat Baggott, Wolves kini bertemu sesama klub Liga Primer.

Wolves singkirkan Baggott & Gillingham dari Piala Liga

Lolos ke babak perempat-final

Ditunggu sesama klub Liga Primer Inggris

Setelah mengalahkan Gillingham dan Elkan Baggott, Wolverhampton Wanderers akan menghadapi sesama klub Liga Primer Inggris, Nottingham Forest, di babak perempat-final Piala Liga.

Pertandingan babak delapan besar itu menurut rencana digelar pada awal tahun depan, tepatnya mendekati tanggal 9 Januari 2023.

Di babak 16 besar lalu, Wolves menumbangkan perlawanan klub Baggott lewat skor 2-0. Di pertandingan itu, klub arahan Julen Lopetegui baru bisa mencetak gol di menit ke-77 lewat penalti Raul Jimenez, sebelum Rayan Ait-Nouri mengunci kemenangan di masa injury time.

UNDIAN PEREMPAT-FINAL SELENGKAPNYA

Manchester United vs Charlton Athletic

Southampton vs Manchester City

Nottingham Forest vs Wolverhampton Wanderers

Newcastle United vs Leicester City