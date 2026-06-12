Kaka dalam pengakuan mengejutkan: Saya dan pemain ini adalah transfer terburuk Real Madrid

Mantan bintang Brasil, Kaká, membuka hatinya untuk berbicara tentang pengalamannya bersama Real Madrid, mengakui bahwa masa-masa yang dihabiskannya di Stadion Santiago Bernabéu tidak sesuai dengan ekspektasi yang menyertai kepindahannya dari Milan pada tahun 2009.

Kaka mengatakan dalam penampilannya di podcast mantan bintang Inggris Rio Ferdinand bahwa pengalamannya di ibu kota Spanyol itu penuh dengan pelajaran baik secara pribadi maupun profesional, meskipun menghadapi berbagai kesulitan.

Dia menambahkan: "Saya datang ke Real Madrid setelah menjadi pemain terbaik di dunia, tapi jika hari ini Anda mencari transfer terburuk dalam sejarah klub, Anda akan menemukan nama saya bersama Eden Hazard. Itulah kenyataan yang dibicarakan orang-orang."

Pemegang Ballon d'Or 2007 itu menjelaskan bahwa cedera adalah penyebab utama penurunan performanya, sementara penyebab kedua adalah pilihan pelatih asal Portugal, José Mourinho, yang lebih memilih mengandalkan pemain lain dalam susunan pemain inti.

Dia berkata: "Masalah pertama saya adalah cedera, dan yang kedua adalah keputusan pelatih. Mourinho lebih memilih Mesut Özil, Ángel Di María, Karim Benzema, dan Cristiano Ronaldo. Kami semua bersaing untuk sejumlah posisi yang terbatas, dan pada akhirnya dia memilih pemain lain."

Kaka juga menyebutkan bahwa masa itu membuatnya merenungkan jati dirinya yang sebenarnya, sambil menambahkan: "Saya bertanya pada diri sendiri: Apakah saya pemain terbaik di dunia atau salah satu transfer terburuk Real Madrid? Pada akhirnya, saya menyadari bahwa jati diri saya tidak ditentukan oleh penilaian-penilaian itu, melainkan oleh keyakinan dan nilai-nilai pribadi saya."