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Klasiko baru dinanti para pencinta sepak bola di Arab Saudi, tepatnya di Liga Roshn, saat Al Ahli berhadapan dengan Al Nassr dalam laga yang makin panas dalam beberapa tahun terakhir.

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Al Nassr akan bertandang ke markas Al Ahli besok, Jumat, di Stadion Alinma, Jeddah , dalam laga tunda pekan kesembilan Liga Roshn Saudi.

Pertandingan ini dipastikan berlangsung seru, terutama setelah banyaknya insiden yang mewarnai sejumlah laga klasiko terakhir antara kedua tim.

Dominasi Al Nassr

Di atas lapangan, bisa dibilang Al Nassr lebih unggul dalam beberapa tahun terakhir, dengan rekor head-to-head yang jauh lebih baik ketimbang Al Ahli.

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Dalam 10 pertandingan terakhir, Al Nassr meraih 6 kemenangan, sementara Al Ahli hanya menang sekali, dan 3 laga lainnya berakhir imbang.

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Dalam laga-laga tersebut, para pemain Al Nassr mampu mencetak 25 gol ke gawang Al Ahli, sedangkan para pemain Al Ahli membukukan 17 gol.

Trofi Milik Al Ahli

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Meski begitu, salah satu dari tiga laga yang berakhir imbang itu justru memberi Al Ahli gelar langsung atas Al Nassr, yakni Piala Super Saudi 2025, setelah Al Ahli memastikan kemenangan lewat adu penalti.

Gelar tersebut merupakan trofi Piala Super Saudi pertama bagi Al Ahli setelah menanti selama 10 tahun, sekaligus yang kedua dalam sejarah klub. Ironisnya, Al Nassr juga menjadi salah satu korban dalam perjalanan menuju gelar sebelumnya.

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Pada Mei 2016, Al Ahli terakhir kali menjuarai Piala Pelayan Dua Masjid Suci setelah mengalahkan Al Nassr 2-1 lewat perpanjangan waktu, sebelum kemudian menaklukkan Al Hilal di Piala Super.

Bahkan, gelar Piala Raja sebelumnya yang diraih Al Ahli juga didapat dengan mengorbankan Al Nassr, yakni pada Mei 2012, usai menang 4-1.

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Klasiko Kacamata Hitam

Persaingan sengit di lapangan ini turut memanaskan suasana di antara suporter kedua klub, terutama setelah Al Ahli terdegradasi ke Divisi Satu Saudi pada 2022.

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Suporter Al Nassr memanfaatkan degradasi tersebut untuk mengejek Al Ahli di setiap kesempatan, khususnya saat kedua tim bertemu langsung. Yang terbaru terjadi usai kemenangan 2-0 atas Al Ahli pada pekan ke-30 liga musim lalu.

Seusai pertandingan, sejumlah pemain Al Nassr, terutama duo Prancis Mohamed Simakan dan Kingsley Coman, mengenakan kacamata hitam dalam aksi yang dimaksudkan untuk mengolok-olok degradasi Al Ahli.

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Itu bukan kali pertama gesekan semacam ini terjadi. Ketegangan sudah dimulai sekitar empat setengah tahun lalu, bersamaan dengan terdegradasinya Al Ahli dari Liga Roshn.

Saat itu, sebuah aplikasi layanan pesan-antar ternama yang menjadi sponsor stadion Al Nassr merilis iklan yang menyindir Al Ahli setelah terdegradasi dengan menggunakan kacamata hitam, dengan dalih pertandingan Divisi Satu digelar pada siang hari.

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Sejak saat itu, kacamata hitam menjadi ciri khas laga klasiko Al Ahli kontra Al Nassr, karena suporter dan pemain Al Nassr terus mengenakannya setiap kali kedua tim bertemu.

Klasiko Demiral

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Provokasi tersebut tidak dibiarkan begitu saja oleh bek Al Ahli asal Turki, Merih Demiral. Ia pun balik memprovokasi suporter Al Nassr, terutama pada pertemuan terakhir kedua tim pada April lalu.

Dalam laga itu, Demiral terlibat adu mulut dengan sejumlah pemain Al Nassr dan mengejek klub ibu kota tersebut karena belum pernah menjuarai Liga Champions Asia Elite, apalagi pertandingan itu digelar tepat setelah Al Ahli meraih gelar keduanya di ajang tersebut.

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Tak berhenti di situ, bek asal Turki itu juga melontarkan pernyataan kontroversial dengan menuding wasit memihak Al Nassr demi memberikan gelar pertama bagi bintang Portugal Cristiano Ronaldo bersama tim tersebut.

Akibat tindakannya itu, Demiral dijatuhi sanksi berat oleh Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Saudi, di antaranya larangan bermain satu pertandingan serta denda sebesar 165 ribu riyal Saudi.

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Laga kali ini akan menjadi pertemuan pertama kedua tim sejak insiden panas tersebut, sehingga klasiko dipastikan berlangsung makin membara.

Klasiko Tangan Gemetar

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Selain berbagai insiden panas tersebut, klasiko ini juga sangat penting bagi pelatih kedua tim, yakni Ange Postecoglou asal Australia dan Marino Pušić asal Belanda, mengingat posisi mereka di klub masing-masing.

Postecoglou memang mencatatkan hasil yang baik bersama Al Nassr, tetapi ia menuai kritik tajam usai kekalahan telak 1-4 dari Al Ain asal Uni Emirat Arab pada matchday pertama fase liga Liga Champions Asia Elite.

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Sebagian pihak membandingkan pelatih asal Australia itu dengan pendahulunya asal Portugal, Jorge Jesus, yang membawa Al Nassr menjuarai Liga Roshn Saudi musim lalu, sehingga tekanan besar kini berada di pundaknya.

Di sisi lain, Pušić menghadapi kemarahan luas dari suporter Al Ahli, terutama karena performa tim yang naik turun di Liga Roshn Saudi. Al Ahli telah kalah 4 kali dari 11 pertandingan, yang membuat mereka tertahan di peringkat keenam klasemen.

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Kritik terhadap pelatih asal Belanda itu semakin deras setelah ia mendatangkan gelandang Ukraina Artem Bondarenko meski ditolak suporter. Sang pemain sebelumnya pernah bekerja sama dengannya di klub Ukraina, Shakhtar Donetsk.

Puncaknya terjadi setelah kekalahan 1-6 dari Al Shabab di Liga Roshn Saudi, yang memicu suporter Al Ahli melancarkan kampanye besar-besaran untuk menuntut pemecatan pelatih asal Belanda tersebut, meski hal itu belum terjadi hingga kini.

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Situasi ini membuat kedua pelatih sama-sama berada di bawah tekanan. Keduanya akan berusaha menghindari kekalahan karena khawatir kemarahan suporter makin memuncak, yang bisa saja mengakhiri perjalanan salah satu dari mereka bersama tim barunya lebih cepat.