Hal ini dilaporkan pakar transfer Belgia Sacha Tavolieri. Menurut laporan tersebut, pembicaraan terkait kepindahan saat ini sedang berlangsung. Disebutkan lebih lanjut, Liverpool yakin dengan potensi kiper berusia 18 tahun itu dan ingin membawanya ke Anfield Road sebagai pengganti untuk nomor dua saat ini, Giorgio Mamardashvili.

Menurut Tavolieri, The Reds bukan satu-satunya klub yang mengincar Brughmans. Ia menulis bahwa remaja itu juga "masuk radar" raksasa Jerman FC Bayern. Seberapa konkret kemungkinan minat FCB terhadap senegara pelatih kepala Vincent Kompany (40) itu tidak dijelaskan lebih lanjut.

Brughmans dianggap sebagai talenta besar di Belgia di bawah mistar dan telah melewati seluruh tim nasional junior sejak level U15. Di tim U19, yang sejauh ini sudah ia bela dalam dua pertandingan, pemain setinggi dua meter itu juga mengenakan ban kapten.

Di level junior, Brughmans antara lain pernah bermain untuk Royal Antwerpen dan PSV. Dari Eindhoven, ia pindah secara gratis ke Genk pada 2022, tempat ia naik ke skuad utama pada musim lalu dan mencatatkan penampilan pertamanya. Kini, ia sudah membukukan 15 pertandingan untuk tim senior Genk. Musim ini belum berjalan mulus, dalam empat laga liga Brughmans sudah kebobolan delapan gol, sementara Genk saat ini menempati peringkat ketujuh klasemen.

Brughmans masih terikat kontrak dengan klubnya saat ini hingga 2030 setelah perpanjangan kontrak lebih cepat yang diteken beberapa pekan lalu.

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Bagaimana situasi kiper saat ini di FC Liverpool?

Di Liverpool, Mamardashvili (25) sejak transfernya dari FC Valencia pada 2024 yang disertai peminjaman kembali selama satu tahun ke mantan klubnya, FC Valencia, dianggap sebagai putra mahkota dari kiper utama Alisson (33). Sementara kiper timnas Georgia itu masih terikat kontrak dengan juara 20 kali tersebut hingga 2031, kontrak Alisson berakhir setelah musim ini.

Di FC Bayern, kontrak nomor satu yang telah lama menjadi andalan juga berakhir pada musim panas mendatang. Manuel Neuer (40) dengan demikian bisa menjalani musim terakhirnya bersama Die Roten. Setidaknya sejak penjualan Alexander Nübel (29) ke Besiktas beberapa pekan lalu, Jonas Urbig (23) dianggap sebagai penerus Neuer apabila ia suatu saat meninggalkan Munchen. Kontrak mantan pemain Köln itu di Säbener Straße berlaku hingga 2029.