Kabar terkini: Messi umumkan pensiun dari timnas

Lionel Messi, bintang Inter Miami, mengumumkan pengunduran dirinya dari permainan internasional bersama timnas Argentina, pada hari Senin ini.

Messi menulis, dalam sebuah pernyataan resmi yang ia unggah di akunnya di jejaring "Instagram": "Setelah berlalunya semua waktu ini sejak pertandingan final, dan setelah pemikiran yang panjang, saya ingin mengumumkan kepada semua orang bahwa saya telah memutuskan untuk pensiun dari bermain bersama timnas".

Ia menambahkan: "Ini adalah keputusan yang menyakitkan dan masih menyakitiku hingga ke lubuk hatiku, tetapi saya sadar bahwa waktunya telah tiba. Saya bersumpah kepada kalian bahwa saya selalu memberikan segala yang saya miliki, tidak hanya selama tahun-tahun terakhir ketika kami meraih segalanya, tetapi juga sebelum itu, dan saya selalu berjuang dan mengerahkan segala yang saya punya demi kostum ini, dan demi membahagiakan kalian serta membuat kalian merasa bangga menjadi orang Argentina melalui sepak bola".

Ia melanjutkan: "Tidak banyak yang tersisa, dan fase-fase mulai mencapai penghujungnya, dan ini adalah salah satunya yang sangat menyakitiku. Saya mencintai, telah mencintai, dan akan selalu mencintai keberadaan saya bersama timnas. Saya telah menguras segala yang saya miliki, dan saya tidak lagi memiliki lebih banyak untuk diberikan, di samping adanya sekelompok pemain muda hebat yang layak mendapatkan kesempatan mereka".

Ia meneruskan: "Terima kasih kepada kalian atas semua cinta ini selama 20 tahun. Saya akan sangat merindukan mendengar suara-suara kalian dari dalam stadion, dan sekarang saya akan menjadi salah satu dari kalian, selalu mendukung dan membela timnas dari luar, dalam masa-masa baik maupun buruk, dan terutama dalam masa-masa sulit".





Ia menyambung: "Terima kasih kepada keluargaku yang selalu berada di sisiku, dan yang menemaniku dalam perjalanan yang sangat indah ini, meski penuh kesulitan. Terima kasih kepada setiap pelatih, rekan, dan pejabat yang berkesempatan berbagi perjalanan ini denganku. Saya akan membawa serta kenangan dan momen-momen tak terlupakan yang saya jalani sepanjang periode ini".

Ia menutup: "Saya pergi dengan perasaan tenang dan bangga karena, bersama rekan-rekanku, saya memberi kalian momen-momen yang selalu kami impikan. Sungguh gila bisa menjalani semua itu bersama kalian. Saya mencintai kalian! Terima kasih kepada Tuhan karena menjadikanku orang Argentina. Hidup Argentina!".

Messi menulis sebuah catatan setelah menyelesaikan pernyataan pensiunnya, dengan mengatakan: "Saya menulis kata-kata ini pada 21 Juli, dua hari setelah pertandingan final. Dan hari ini, setelah apa yang terjadi pada ayahku, saya menjadi lebih yakin dengan keputusan ini dari sebelumnya".



Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"