Pemain Pau Cubarsi (19 tahun), bek Barcelona, meraih penghargaan Golden Boy 2026, yang diberikan kepada pemain muda terbaik di dunia di bawah 21 tahun.

Penghargaan yang digagas oleh Massimo Franchi ini merupakan bentuk apresiasi bagi talenta-talenta muda paling menonjol di dunia sepak bola, dan diberikan sejak 2003 oleh surat kabar Italia "Tuttosport", hingga menjadi salah satu penghargaan rujukan paling terkemuka untuk menilai talenta muda.

Persaingan ini terbatas hanya untuk para pemain berusia di bawah 21 tahun yang bermain di liga-liga Eropa.

Pemain internasional Spanyol tersebut unggul dengan selisih besar atas 24 kandidat lainnya yang dipilih dari daftar "Benchmark", yang memantau apa yang ditampilkan para pemain berdasarkan level dan performa mereka, di samping 5 kartu undangan yang dimiliki panitia penyelenggara untuk menambahkan sejumlah talenta yang menonjol di saat-saat terakhir.

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Keputusan akhir diambil setelah pemungutan suara oleh 30 jurnalis dari berbagai penjuru Eropa, di mana Cubarsi menyapu bersih persaingan.

Setelah Cubarsi gagal meraih Trofi Kopa beberapa pekan lalu dengan selisih hanya dua poin, penghargaan yang jatuh ke tangan Lamine Yamal untuk tahun ketiga berturut-turut itu, kali ini pemungutan suara tidak menyisakan sedikit pun keraguan mengenai kelayakan sang bek juara Piala Dunia untuk memenangi penghargaan.

Dengan demikian, sirnalah kepahitan kepergiannya tanpa penghargaan dalam acara Ballon d'Or, sementara Barcelona menegaskan dominasinya atas penghargaan ini, setelah daftar peraih sebelumnya mencakup 5 pemain yang merupakan lulusan akademi "La Masia", yaitu Lionel Messi, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, dan kini Cubarsi.

Cesc Fabregas juga pernah memenangi penghargaan ini, tetapi ketika ia masih menjadi pemain di skuad Arsenal.

Pemain klub Catalan itu menjadi bek kedua dalam sejarah yang meraih penghargaan ini, setelah pemain Belanda Matthijs de Ligt yang memenanginya pada 2018.

Seluruh peraih lainnya merupakan pemain lini tengah atau penyerang, dan daftar tersebut mencakup nama-nama besar dalam sepak bola dunia, seperti Messi, Sergio Aguero, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Joao Felix, dan Erling Haaland, sementara nama Cristiano Ronaldo tidak muncul di antara para peraihnya.

Cubarsi menggantikan dalam catatan peraih penghargaan pemain Prancis Desire Doue, yang meraih edisi 2025, dan Lamine Yamal peraih edisi 2024.

Daftar 23 peraih penghargaan ini mencakup 6 pemain Spanyol, dengan catatan bahwa penghargaan ini hanya dapat dimenangi satu kali oleh setiap pemain, berbeda dengan Trofi Kopa yang diberikan oleh majalah "France Football".

Cesc Fabregas adalah pemain Spanyol pertama yang meraihnya pada 2006, ketika ia menjadi pemain di skuad Arsenal, sebelum disusul oleh Isco selama periodenya bersama Malaga, kemudian Pedri, Gavi, Lamine Yamal, dan terakhir Cubarsi, sehingga para pemain Spanyol menegaskan dominasi mereka atas penghargaan ini.