Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menjadi korban pemerasan. Pelakunya: Uni Emirat Arab. Menurut The Telegraph, negara itu menekan Burnham agar tidak menjatuhkan hukuman berat kepada Manchester City.

Jumat pekan lalu, bom meledak di Inggris. Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran terhadap Aturan Keuangan Premier League.

Manchester City mengajukan banding atas putusan tersebut. Masih bisa memakan waktu berbulan-bulan sebelum menjadi jelas apakah klub itu benar-benar bersalah dan hukuman apa yang menggantung di atas kepala mereka.

Sementara itu, spekulasi terus bermunculan. Kamis, Perdana Menteri Inggris Burnham angkat bicara soal isu ini. Ia mengatakan bahwa akan menjadi drama bagi Inggris jika pemilik Arab klub itu menjual klub, karena banyaknya investasi mereka di Manchester.

Hal itu membuatnya menuai banyak kritik, sehingga sehari kemudian ia harus menarik ucapannya dan berkata: "Tidak ada satu pun klub yang kebal hukum." Jumat malam, The Telegraph menerbitkan artikel yang mengejutkan.

Sebagai jawaban atas Silicon Valley di Amerika Serikat, pemerintah Inggris berencana membangun sebuah pusat teknologi raksasa antara Oxford dan Cambridge. Untuk itu, investor sangat dibutuhkan.

Menurut The Telegraph , para syekh Arab, yang akan berinvestasi besar dalam proyek tersebut, mengatakan kepada Burnham dan politisi Inggris lainnya bahwa mereka akan menutup keran dana untuk proyek itu jika Manchester City dianggap bersalah.