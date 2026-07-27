Setelah absen hampir empat bulan dari lapangan akibat cedera pergelangan tangan kanan, masa depan bintang Spanyol Carlos Alcaraz di turnamen Amerika Serikat Terbuka kini bergantung pada partisipasinya di turnamen Cincinnati Masters 1000 yang dijadwalkan berlangsung mulai 13 Agustus mendatang, menurut penuturan petenis Inggris Greg Rusedski, mantan peringkat empat dunia, yang menilai bahwa turnamen Amerika tersebut akan menjadi penentu apakah petenis Spanyol itu mampu bersaing di turnamen Grand Slam terakhir musim ini.

Menurut Rusedski, dalam pernyataannya kepada podcast "Off Court", "Agar Alcaraz memiliki peluang untuk tampil di Amerika Serikat Terbuka, ia harus bermain di Cincinnati," sembari menambahkan: "Jika ia bermain di Cincinnati dan pergelangan tangannya tetap dalam kondisi baik, itu akan menjadi kabar luar biasa bagi olahraga kita, karena kita tentu membutuhkan kembalinya dia."

Absen 4 bulan dan 6 turnamen besar

Alcaraz, yang berasal dari Murcia, belum tampil di turnamen mana pun sejak 15 April lalu, ketika ia mengalami cedera pada pergelangan tangan kanannya saat penampilan pertamanya di turnamen Barcelona Terbuka (Conde de Godó). Absen itu memaksanya melewatkan turnamen Madrid, Roma, Roland Garros, Queen's, dan Wimbledon, ditambah turnamen Kanada Masters 1000.

Meski nama petenis Spanyol itu tercantum dalam daftar peserta Cincinnati, partisipasinya masih belum terjamin dan akan bergantung pada sejauh mana kemajuan pemulihannya, di saat perhatian tertuju pada turnamen Amerika sebagai kemungkinan panggung untuk kembalinya ke lapangan.

Rusedski lebih tegas saat menilai skenario sebaliknya, dengan menyatakan: "Jika ia tidak bermain di Cincinnati, kita tahu bahwa ia tidak akan bermain di Amerika Serikat Terbuka, dan ia akan absen dari tenis untuk waktu yang sangat lama," sebuah isyarat jelas bahwa turnamen Amerika akan menjadi ujian terakhir untuk menentukan kesiapan Alcaraz bersaing di New York.

Meski berharap melihat petenis Spanyol itu bersaing kembali, Rusedski menegaskan bahwa Alcaraz tidak boleh terburu-buru dalam kembalinya dan harus menghormati masa pemulihannya, dengan berkata: "Ia harus cerdas, karena ia perlu menambah beban latihannya secara bertahap hingga level tertentu, dan ia tidak ingin terlalu terburu-buru."

Terakhir, mantan petenis Inggris itu mengisyaratkan bahwa sistem turnamen Cincinnati mungkin akan memudahkan kembalinya Alcaraz ke ajang kompetisi, tanpa mengungkapkan rincian lebih lanjut.