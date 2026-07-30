Bintang Barcelona asal Brasil, Raphinha, telah pulih sepenuhnya dari cedera hamstring lutut kanannya, setelah hanya tampil dalam dua pertandingan di Piala Dunia, yang mana skuad Samba angkat kaki dari babak 16 besar di tangan Norwegia.

Raphinha tiba kemarin, Rabu, di kamp latihan tim Katalan di taman Saint George, Inggris, dan sebelum sesi latihan pertama dari dua sesi yang dijadwalkan oleh pelatih Hansi Flick hari ini, Kamis, ia disambut rekan-rekannya dengan sapaan hangat khas, kemudian pemain Brasil itu menyelesaikan bagian pertama sesi bersama grup lalu melanjutkan latihan secara individu menurut surat kabar "Mundo Deportivo".

Perlu dicatat bahwa rekan-rekan Raphinha yang lain di tim Katalan sudah memulai latihan sejak hampir dua pekan lalu, sehingga pemain Brasil itu harus meningkatkan beban latihannya secara bertahap.

Sesi pagi Barcelona ditandai dengan fokus pada kebugaran fisik, dan Benjamin Kugel, pelatih kebugaran fisik yang baru, memimpin sesi pada awalnya, sebelum para pemain mulai berlatih dengan bola.

Sementara itu, Rafa Yuste, wakil presiden bidang olahraga klub Barcelona, telah tiba di kamp latihan malam tadi, dan menghadiri sesi latihan bersama Bojan Krkic, koordinator urusan sepak bola, serta Alejandro Echevarria, anggota komite olahraga.