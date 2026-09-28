Real Madrid mendapatkan suntikan moral seiring semakin dekatnya bek asal Brasil mereka, Eder Militao, untuk kembali ke lapangan, setelah ia tampil dalam sesi latihan tim di kota Valdebebas, hari Senin, dengan berlari bersama rekan-rekannya, dalam perkembangan yang memperkuat harapan tim pelatih di bawah pimpinan Jose Mourinho untuk memulihkan salah satu elemen paling menonjol di lini pertahanan.

Kembalinya Militao ke latihan datang setelah periode absen akibat cedera yang membuatnya menjalani operasi di Finlandia, sementara keikutsertaannya dalam latihan lari menunjukkan kemajuan program rehabilitasinya, serta semakin dekatnya ia untuk memulihkan kebugarannya, meski belum ada jadwal resmi untuk kembalinya ke pertandingan.

Perkembangan ini datang beberapa hari setelah kunjungan tim medis yang melakukan operasi kepadanya ke markas latihan Real Madrid, untuk memantau perkembangan kondisinya dan memastikan jalannya proses pemulihan, sebagai indikasi bahwa bek asal Brasil itu mengalami kemajuan dalam perjalanannya untuk kembali.

Kembalinya Militao yang dinanti-nantikan memiliki arti penting yang besar bagi Real Madrid, di tengah kondisi tim yang menderita absennya sejumlah pemain berpengaruh di lini belakang, di mana Ferland Mendy dan Raul Asencio masih menangani kondisi fisik mereka, sementara Mourinho menanti pemulihan pemain-pemain internasionalnya yang lain setelah berakhirnya jeda.

Real Madrid melanjutkan latihannya, hari Senin, setelah sepekan istirahat, namun tim berlatih dengan kelompok pemain yang terbatas, yang mencakup Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Antonio Rudiger, Raul Asencio, Alvaro Carreras, dan Aurelien Tchouameni, di tengah bergabungnya sejumlah besar pemain ke tim nasional negara mereka.

Selain itu, Rodrygo dan Mendy melanjutkan program pemulihan mereka, sementara Federico Valverde sedang memulihkan diri dari terkilir tingkat tiga di pergelangan kaki, sedangkan Kylian Mbappe dan Antonio Konate kembali ke Madrid setelah cedera yang mereka alami selama berada bersama tim nasional Prancis.

Di sisi lain, Real Madrid menanti penampilan Arda Guler menghadapi Italia, dan Eduardo Camavinga menghadapi Belgia, di mana tim pelatih memantau kedua pertandingan itu dengan hati-hati, khawatir salah satu dari mereka mengalami cedera baru, di tengah kondisi tim yang menderita banyak absennya pemain.

Dan sementara Mourinho menanti kembalinya para pemain internasionalnya serta pulihnya para pemain yang cedera, kembalinya Militao secara bertahap ke latihan memberikan indikasi positif bagi tim, yang berharap memulihkan kekuatan pertahanannya seiring semakin dekatnya kembali bergulirnya kompetisi.