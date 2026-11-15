Kabar gembira ganda di Barcelona: Flick menanti kejutan tak terduga

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Perhitungan Barcelona terkait fase mendatang tidak lagi hanya terkait dengan hasil tim, tetapi juga dengan kemampuannya untuk memulihkan elemen-elemen berpengaruh pada momen sensitif di musim ini, setelah cedera memaksakan diri pada pilihan-pilihan Hans Flick, dan menempatkan lini tengah di hadapan ujian-ujian sulit.

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Media Spanyol AS mengungkapkan bahwa proses pemulihan Rodri, gelandang Barcelona, berjalan lebih baik dari yang diperkirakan, setelah pemain itu menunjukkan perkembangan positif dalam program rehabilitasinya. Hal ini mendorong tim medis untuk meninjau kembali tanggal yang ditetapkan bagi kepulangannya, dengan kemungkinan memangkas masa absennya beberapa hari, dan memberinya peluang untuk kembali berlaga sebelum tanggal yang semula direncanakan.

Pemain internasional Spanyol itu mengalami cedera pada otot bisep femoris paha kanan pada 3 November ini, saat menghadapi Aston Villa di Liga Champions. Meski pernyataan medis yang dikeluarkan Barcelona saat itu tidak mencantumkan durasi absen yang spesifik, bocoran awal dari dalam klub mengindikasikan kemungkinan ia menepi dari lapangan selama empat hingga lima pekan.

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Berdasarkan perkiraan tersebut, mulai muncul pembicaraan mengenai kemungkinan Rodri kembali pada 8 Desember, bersamaan dengan laga melawan mantan klubnya, Manchester City, di Stadion Spotify Camp Nou, dalam pekan keenam fase liga Liga Champions. Namun, perkembangan pemulihannya mengubah perhitungan secara positif.

Kemungkinan tanggal kepulangan Rodri

Menurut AS, tanggal baru yang diajukan untuk kepulangan Rodri adalah 2 Desember, ketika Barcelona menjamu Atletico Madrid dalam pertandingan yang dimajukan dari jadwal semula di LaLiga, karena keterlibatan kedua tim dalam ajang Piala Super Spanyol.

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Barcelona tidak menutup kemungkinan Rodri mendapatkan izin medis beberapa hari sebelum tanggal tersebut, dengan kemungkinan memasukkannya ke dalam skuad tim pada laga melawan Deportivo pada 29 November, untuk memberinya kesempatan bermain dalam menit-menit terbatas dan memulihkan sensitivitas pertandingan secara bertahap, sebelum ujian yang lebih berat melawan Atletico Madrid.

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Prakiraan di dalam klub mengarah pada kemungkinan pemain itu siap tampil sebagai starter menghadapi Los Rojiblancos, jika proses pemulihan terus berjalan dengan laju saat ini dan tidak muncul kekambuhan apa pun.

Dani Olmo juga mendekati kepulangan

Optimisme di dalam Barcelona tidak terbatas pada kondisi Rodri, karena ada rasa percaya diri mengenai kesiapan Dani Olmo untuk kembali ke lapangan menghadapi Villarreal, dalam pertandingan pertama tim setelah berakhirnya periode jeda internasional saat ini.

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Olmo mengalami cedera pada otot aduktor kiri saat menghadapi Paris Saint-Germain pada 20 Oktober lalu, dan prakiraan mengindikasikan kemungkinan ia kembali setelah masa absen selama sebulan, sejalan dengan perkiraan awal yang menetapkan durasi pemulihannya.

Dengan demikian, Flick mungkin dapat mengembalikan seluruh opsi di lini tengahnya dalam beberapa hari mendatang, di mana ia menanti kepulangan Olmo bersamaan dengan bergulirnya kembali kompetisi setelah jeda internasional, sementara Rodri, sesuai tanggal baru yang mungkin, hanya akan absen pada dua laga melawan Villarreal di LaLiga dan Sabah Azerbaijan di Liga Champions, sebelum menjadi kandidat untuk kembali menghadapi Atletico Madrid.

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