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Barcelona merilis pernyataan resmi yang mengungkap jenis cedera yang dialami bintangnya, Alejandro Balde, dalam laga melawan wakil Azerbaijan, Sabah, di Liga Champions.

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Barca menerima kabar yang melegakan terkait cedera pemain asal Spanyol tersebut, setelah pemeriksaan medis memastikan ia mengalami keseleo ringan pada pergelangan kaki kanan. Cedera itu dideritanya dalam laga yang berakhir dengan kemenangan telak 4-1 untuk tim Catalan.

Bek kiri itu terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-64 setelah merasakan nyeri di pergelangan kaki usai mencoba melepaskan tembakan. Ia pun meminta diganti, dan João Cancelo masuk menggantikannya.

Klub Catalan itu menjelaskan bahwa cedera tersebut tidak membuat Balde dipastikan absen pada laga melawan Deportivo La Coruña di LaLiga, Minggu mendatang. Keputusan akhir mengenai statusnya akan ditentukan berdasarkan perkembangan kondisinya dalam beberapa hari ke depan.

Cedera Balde Datang Setelah Penampilan Terbaiknya Musim Ini

Cedera bek Spanyol itu datang pada waktu yang kurang tepat, karena untuk pertama kalinya musim ini ia mendapat kesempatan tampil sebagai starter setelah melewati periode minim menit bermain. Total menit bermainnya dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya tidak lebih dari 145 menit.

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Balde memanfaatkan kesempatan tampil melawan Sabah untuk menunjukkan performa apik di sisi kiri. Ia tampil baik dalam menyerang berkat pergerakan dan kecepatannya saat naik membantu serangan, serta pemahaman yang ia tunjukkan bersama Anthony Gordon.

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Kontribusi paling menonjolnya dalam laga tersebut terjadi pada gol ketiga Barcelona, ketika ia mengirim umpan silang mendatar yang dimanfaatkan Karim Adeyemi untuk menjebol gawang sekaligus membawa timnya unggul 3-0 pada menit ke-55.

Namun, kegembiraan bek Spanyol itu tidak berlangsung lama. Ia mengalami cedera beberapa menit setelah memberikan assist tersebut, lalu meninggalkan lapangan dan digantikan Cancelo, di tengah kekhawatiran awal bahwa cederanya lebih serius.

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Seusai pertandingan, pelatih asal Jerman Hans Flick berbicara mengenai kondisi pemainnya: "Pergelangan kaki Balde terkilir cukup keras, tetapi kami belum tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Ia bermain sangat baik dan melakukan pekerjaan yang luar biasa."

Status Balde untuk Laga-Laga Selanjutnya

Berdasarkan laporan medis, status Balde untuk laga melawan Deportivo La Coruña masih belum pasti. Keputusan keikutsertaannya bergantung pada respons terhadap perawatan dan seberapa jauh rasa nyerinya mereda dalam beberapa hari ke depan.

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Jika ia belum pulih tepat waktu untuk laga hari Minggu, 29 November, pertandingan berikutnya melawan Atletico Madrid pada 2 Desember di Spotify Camp Nou bisa menjadi momen kembalinya, menurut surat kabar "Sport".

Untuk saat ini, partisipasi Balde saat menghadapi Celta Vigo pada 5 Desember atau Manchester City di Liga Champions pada 8 Desember tidak tampak terancam serius, kecuali terjadi kemunduran selama masa pemulihan.

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Kembalinya sang pemain penting bagi Flick, yang membutuhkan banyak opsi di posisi bek kiri, terutama dengan padatnya jadwal pertandingan pada periode akhir 2026 serta banyaknya kompetisi domestik dan Eropa yang menanti tim.