Paris Saint-Germain menerima pukulan telak setelah kehilangan jasa pemain Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, akibat cedera serius yang dialaminya saat menghadapi Barcelona di Liga Champions.

Menurut pernyataan resmi dari klub Prancis tersebut, pemeriksaan medis mengungkap bahwa sang winger mengalami robekan pada ligamen cruciatum anterior lutut kanan.





Klub tersebut mengumumkanmelalui situs resminya, bahwa Kvaratskhelia akan menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan, setelah cedera yang dialaminya dalam pertandingan timnya melawan Barcelona, yang berakhir dengan kemenangan Paris Saint-Germain dengan skor 4-2.

Cedera Kvaratskhelia menjadi pukulan berat bagi tim Prancis tersebut, yang akan kehilangan salah satu elemen serangan terpentingnya dalam periode mendatang, sambil menunggu kejelasan durasi absennya setelah ia menjalani operasi dan memulai tahap pemulihan.

Pemain Georgia itu sebelumnya meninggalkan pertandingan melawan Barcelona akibat cedera pada babak kedua, sebelum pemeriksaan medis memastikan tingkat keparahan kondisinya, sehingga ia dipastikan membutuhkan tindakan operasi.

Kabar buruk tidak hanya sebatas cedera Kvaratskhelia, karena Paris Saint-Germain juga mengumumkan bahwa Ousmane Dembele akan terus menjalani perawatan dalam beberapa pekan mendatang, setelah cederanya pada otot paha kiri.

Bek asal Brasil, Marquinhos, juga akan menjalani perawatan dalam beberapa pekan mendatang, akibat cedera yang dialaminya pada otot paha kanan dalam pertandingan yang sama.

Dengan demikian, Paris Saint-Germain keluar dari kemenangannya atas Barcelona dengan skor 4-2 dengan tiga cedera yang berpengaruh, sebuah pukulan bagi tim pelatih yang dipimpin Luis Enrique, yang menanti perkembangan kondisi fisik para pemainnya sebelum laga-laga mendatang.