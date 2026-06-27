Kabar duka: putra Cody Gakpo meninggal dunia saat ibunya masih hamil

Cody Gakpo dan pacarnya, Noa van der Bij, telah membagikan kabar duka melalui akun media sosial mereka. Putra mereka, Elijah Raphael Gakpo, telah meninggal dunia saat masih dalam kandungan.

“Dengan hati yang hancur, kami menyampaikan kabar yang sangat memilukan bahwa putra kecil kami telah meninggal dunia saat masih dalam kandungan. Terima kasih atas semua dukungan dan pesan-pesan penuh kasih sayang.”

“Elijah Raphael Gakpo. Selamanya dicintai. Selamanya ada di hati kami,” tulis Van der Bij mengakhiri pesan di halaman Instagram-nya.

Van der Bij dan Gakpo telah menjalin hubungan sejak tahun 2020. Pada tahun 2024, mereka menyambut kelahiran anak pertama mereka: Samuël Seth Gakpo.