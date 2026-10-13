Atletico Madrid mengumumkan akan menggelar hening cipta satu menit dan mengenakan ban hitam saat menghadapi Manchester United, sebagai tanda belasungkawa atas meninggalnya Ana Merodio Borja, ibu dari Koke, kapten tim utama, dan Borja Resurreccion, asisten pelatih tim muda U-19.

Menurut radio Spanyol "Cope", Atletico Madrid memutuskan untuk menghormati kenangan sang mendiang, yang meninggal di ibu kota Madrid, sebagaimana dikonfirmasi oleh klub Spanyol tersebut.

Atletico Madrid telah mendapatkan persetujuan dari UEFA untuk menggelar hening cipta satu menit saat menghadapi Manchester United di Liga Champions, sebagai penghormatan kepada ibu dari Koke dan Borja Resurreccion.

Tanda-tanda belasungkawa juga akan berlanjut ke pertandingan yang dijadwalkan dalam ajang Liga Champions UEFA Muda, di mana para pemain juga akan mengenakan ban hitam.

Sebagai bentuk rasa hormat dan penghargaan terhadap kenangan sang mendiang, bendera merah-putih Atletico Madrid dikibarkan setengah tiang di Stadion "Riyadh Air Metropolitano".

Klub ibu kota itu juga menyatakan dukungan dan solidaritasnya kepada keluarga mendiang serta orang-orang terdekatnya.

Dalam konteks ini, klub menyampaikan belasungkawanya dengan mengatakan: "Kami di Atletico Madrid ingin menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh anggota keluarga dan sahabat-sahabatnya, khususnya Koke, kapten tim utama, dan Borja Resurreccion, asisten pelatih tim muda U-19".







