Pemain sepakbola putri tim utama Barcelona asal Portugal, Kika Nazareth, akan absen dari lapangan selama sekitar 4 pekan setelah mengalami cedera pada bagian belakang otot hamstring di paha kirinya.

Klub Catalan itu memastikan pada hari Senin, melalui pernyataan medis resmi, bahwa Kika menjalani pemeriksaan medis setelah kembali dari pemusatan latihan di Andorra. Pemeriksaan tersebut memastikan tingkat keparahan cedera yang membuatnya tak bisa mengikuti sesi-sesi latihan terakhir bersama rekan-rekannya meskipun ia hadir bersama tim.

Estimasi masa pemulihan

Barcelona menetapkan estimasi masa pemulihan selama 4 pekan, dengan penegasan bahwa hal itu akan bergantung pada perkembangan klinis dan fungsional sang pemain. Ini berarti waktu kembali yang sebenarnya bisa berubah tergantung pada respons tubuh terhadap penanganan dan program rehabilitasi.

Kemunduran baru

Cedera ini menjadi kemunduran baru bagi Kika Nazareth, yang tengah menjalani masa persiapan dengan tujuan meraih kontinuitas yang tak mampu ia capai pada dua musim pertamanya bersama Barcelona akibat masalah fisik yang berulang.

Pemain asal Portugal itu mengalami cedera serius yang membuatnya absen pada babak-babak akhir musim 2024-25, di samping cedera-cedera lain yang lebih kecil pada musim lalu yang membatasi keikutsertaannya secara reguler bersama tim, sehingga memengaruhi kemampuannya untuk memantapkan diri sebagai elemen utama dalam susunan pemain.

Perjalanan pemulihan baru

Kini Kika harus memulai proses pemulihan dari awal, dan berupaya kembali secara bertahap ke dinamika tim, di saat Barcelona bersiap menyongsong awal musim baru yang di dalamnya mereka berambisi mempertahankan gelar-gelar domestik dan Eropa mereka.

Pemain asal Portugal itu berharap ini menjadi kali terakhir ia menghadapi masalah fisik, dan bahwa ia mampu kembali dengan kuat untuk menampilkan level yang ia tunjukkan sebelum rentetan cedera yang mengganggu perjalanan kariernya bersama klub Catalan tersebut.