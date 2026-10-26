Seperti diumumkan klub asal Catalunya itu pada Senin, bek sayap Xavi Espart mengalami cedera pada sendi sindesmosis pergelangan kaki kanannya dalam Clasico melawan Real Madrid pada Minggu malam (1-2).

Akibatnya, pemain berusia 19 tahun itu setidaknya tidak akan tersedia untuk laga-laga resmi Blaugrana berikutnya. Secara keseluruhan, Espart bisa absen hingga tujuh pekan.

Pemain muda asal Spanyol itu terjatuh pada babak pertama di luar sorotan kamera televisi dan memberi isyarat bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Alejandro Balde masuk menggantikannya. Sebelumnya, ia terlibat duel dengan pemain Real Madrid, Aurelien Tchouameni, yang membuat kaki kanannya mengalami cedera.

Bagi Barca, cedera pemain berusia 19 tahun itu datang pada waktu yang tidak tepat. Pasalnya, tiga pemain bertahan, Jules Kounde, Andreas Christensen, dan Eric Garcia, saat ini sudah tidak tersedia akibat berbagai masalah cedera.

Getty Images

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Berapa pertandingan yang dimainkan Xavi Espart musim ini?

Absen selama berminggu-minggu juga menjadi pukulan berat bagi Espart. Berkat penampilan apiknya, pemain asal Spanyol itu berhasil menembus sebelas pemain inti di bawah asuhan pelatih Hansi Flick musim ini. Ia dimainkan baik di sisi kanan maupun kiri pertahanan.

Di semua kompetisi, Espart sudah tampil dalam sembilan pertandingan resmi untuk klub Catalunya itu pada musim 2026/27. Ia mencatatkan empat kontribusi gol yang mengesankan, yakni dua gol dan dua assist.

Jika perkiraan waktu pemulihan selama tujuh pekan terbukti tepat, pemain berusia 19 tahun itu baru akan tersedia lagi untuk Barca pada pertengahan Desember. Dalam skenario terburuk, ia bahkan terancam baru kembali pada Januari.