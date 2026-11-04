Konstantinos Karetsas, pemain tengah, masuk pada menit ke-34 menggantikan Guirassy. Pemain asal Yunani itu bermain sedikit di belakang Fabio Silva, yang sejak saat itu menjadi satu-satunya penyerang di lini depan Borussia Dortmund.

Cedera Guirassy tampaknya bermula dari sebuah insiden pada menit ketiga. Di area lima meter, ia meluncur dan nyaris menyentuh bola hasil umpan silang Julian Ryerson dari sisi kanan, lalu membentur tiang dekat dalam posisi yang tidak menguntungkan.

Awalnya, ia tampak bisa terus bermain tanpa gangguan. Namun, keluhannya semakin terasa seiring berjalannya pertandingan. Setelah hampir setengah jam, Guirassy memegangi pahanya dan memberi isyarat bahwa ia mengalami masalah.

Meski begitu, beberapa menit masih berlalu sejak isyarat pertama itu hingga ia ditarik keluar. Karetsas sudah melepas rompi pemanasannya, tetapi Kovac memintanya bersabar dan berharap Guirassy masih bisa melanjutkan pertandingan. Setelah berdiskusi di tepi lapangan dan Guirassy mencoba kembali bermain, ia akhirnya harus berhenti. Karetsas menggantikannya saat skor masih 0-0.

Berapa gol yang dicetak Serhou Guirassy untuk BVB musim ini?

Bagi BVB, yang telah mengumpulkan enam poin dari tiga pertandingan Liga Champions, cedera Guirassy berarti kehilangan pencetak gol terbanyak mereka. Mantan pemain Stuttgart berusia 30 tahun itu sudah mencetak delapan gol dalam 14 pertandingan resmi musim ini, ditambah dua assist. Catatannya sangat baik di Liga Champions, tempat ia mencetak empat gol dalam tiga pertandingan pertama.

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Guirassy pun menambah daftar pemain Dortmund yang harus ditarik keluar karena cedera, beberapa di antaranya cedera serius, musim ini. Sebelumnya, Karetsas, rekan senegaranya Giannis Konstantelias, dan bek Filippo Mane juga mengalami hal serupa.

Dalam waktu dekat, BVB sudah harus tampil tanpa gelandang Marcel Sabitzer saat menghadapi Betis karena ia tidak bisa bermain akibat sakit. Sebelum jeda internasional terakhir tahun ini, tim asuhan Kovac masih akan menghadapi tim promosi SV Elversberg di Bundesliga pada Sabtu sore.