Salah satu pemain Bayern Munich menolak permintaan dari Manchester City terkait kemungkinan bergabung ke skuad mereka pada bursa transfer musim panas lalu, dan lebih memilih bertahan bersama klub Bavaria tersebut, menurut sebuah laporan media Jerman.

Menurut situs "Sport 1", Aleksandar Pavlovic masuk dalam daftar incaran City, yang siap membayar hingga 100 juta euro untuk mendapatkan jasa pemain timnas Jerman tersebut, namun Pavlovic menolak ide meninggalkan Bayern.

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Kontrak Pavlovic dengan klub Bavaria itu berlaku hingga tahun 2029, dan pemain berusia 22 tahun tersebut tidak tertarik untuk hengkang lebih awal, sehingga Manchester City pada akhirnya tidak mengajukan tawaran resmi untuk merekrutnya.

Pavlovic merupakan salah satu elemen utama dalam skuad Bayern di bawah kepemimpinan pelatih Vincent Kompany. Manchester City menanyakan kemungkinan merekrutnya untuk pertama kali pada musim semi, dan manajemen Bayern mengetahui langkah tersebut.

Selama Piala Dunia 2026, klub Inggris itu kembali menanyakan tentang sang pemain, tetapi pemain internasional Jerman tersebut saat itu tidak ingin memikirkan kepindahan. Setelah turnamen berakhir, dan seiring semakin jelasnya kebutuhan Manchester City untuk menggantikan bintang mereka Rodri, pemain Bayern Munich itu memilih untuk bertahan di klub.

Pavlovic bermain untuk Bayern sejak tahun 2011, dan sebagai salah satu produk akademi klub, ia melewati berbagai tim junior sebelum akhirnya masuk ke dalam skuad tim utama secara resmi pada tahun 2023.

Pemain timnas Jerman itu telah menjalani 102 pertandingan bersama tim utama Bayern Munich, mencetak 8 gol dan menyumbang 6 assist, sementara situs "Transfermarkt" menaksir nilai pasarnya sekitar 90 juta euro.

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