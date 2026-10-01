Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, membantah pernyataan yang dinisbahkan kepadanya terkait krisis mantan pemainnya, Cristiano Ronaldo, dengan tim nasional Portugal, negara asalnya.

Surat kabar Marca memberitakan bahwa Mourinho mengunggah pesan tegas melalui akun-akun media sosialnya, yang di dalamnya ia menggambarkan pernyataan yang dinisbahkan kepadanya sebagai "berita bohong", khususnya pernyataan yang tersebar secara luas di Brasil, mengenai perkara Ronaldo.

Pelatih Real Madrid itu membantah pernah berbicara mengenai perkara ini, seraya menegaskan bahwa ia "tidak berkomentar" terhadap hal yang sama sekali jauh darinya.

Mourinho menaruh rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Federasi Sepak Bola Portugal, pelatih tim nasional Jorge Jesus, dan Cristiano Ronaldo, sehingga ia tidak ingin ikut campur dalam bentuk apa pun dalam perkara ini, terlebih setelah pernyataan yang sejatinya tidak pernah ia lontarkan dinisbahkan kepadanya.

Mourinho menghabiskan harinya di Valdebebas, tempat ia bekerja bersama para pemainnya, sebelum menuju rumah sakit untuk menjenguk Raul Asencio dan memastikan kondisinya, setelah pemain itu menjalani operasi akibat cedera patah tulang stres pada tulang kakinya.



