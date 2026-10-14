Para pendukung Real Madrid menerima kabar mengejutkan, dengan absennya bintang Brasil mereka Vinicius Junior dari laga El Clasico yang dinantikan melawan rival tradisional Barcelona, setelah ia dijatuhi hukuman larangan bermain dalam jangka waktu panjang.

Komite Kompetisi mengumumkan hukuman larangan bermain selama 4 pertandingan bagi Vinicius Junior, menyusul kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Villarreal, Sabtu lalu, di Stadion Santiago Bernabeu, pada pekan kedelapan kompetisi Liga Spanyol.

Dengan demikian, dipastikan bintang Brasil itu akan absen pada laga El Clasico yang dinantikan melawan rival tradisional Barcelona, pada pekan kesepuluh Liga Spanyol, yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Oktober ini di Stadion "Spotify Camp Nou".

Meski kabar tersebut mengejutkan para pendukung klub ibu kota Spanyol menjelang El Clasico, jaringan statistik "StatMuse" mengungkap catatan positif Real Madrid saat Vinicius Junior tidak bermain.

Menurut jaringan tersebut, Vinicius absen dalam 10 pertandingan Los Blancos pada tiga musim terakhir di Liga Spanyol, dan mereka hanya menelan satu kali kekalahan, berbanding 9 kemenangan.

Pendukung "Los Merengues" berharap statistik tersebut terbukti benar, dan tim mampu menampilkan permainan kuat untuk meraih kemenangan atas klub Catalunya tersebut, terutama di tengah persaingan ketat antara keduanya untuk gelar La Liga.

Real Madrid menempati peringkat keempat pada tabel klasemen Liga Spanyol dengan 18 poin, hasil dari 6 kemenangan dan dua kekalahan, tertinggal 6 poin dari Barcelona yang memuncaki klasemen dengan nilai sempurna.

Perlu dicatat bahwa Vinicius Junior juga akan absen pada pertandingan melawan Sevilla, Racing, dan Valencia pada pekan 9, 11, dan 12 Liga Spanyol, selain laga El Clasico melawan Barcelona pada pekan kesepuluh.