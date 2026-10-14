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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Kabar baik menjelang El Clasico: absennya Vinicius beri Real Madrid jaminan kemenangan atas Barcelona

Vinicius Junior
Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
LaLiga
Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
Brasil
Spanyol

Apakah tim Los Blancos akan menang?

Para pendukung Real Madrid menerima kabar mengejutkan, dengan absennya bintang Brasil mereka, Vinicius Junior, dari laga El Clasico yang dinanti-nanti melawan rival tradisional Barcelona, setelah ia dikenai sanksi larangan bermain dalam waktu yang panjang.

Komite Kompetisi mengumumkan hukuman larangan bermain selama 4 pertandingan bagi Vinicius Junior, menyusul kartu merah yang ia terima saat menghadapi Villarreal, Sabtu lalu, di Stadion Santiago Bernabeu, pada pekan kedelapan ajang Liga Spanyol.

Dengan demikian, dipastikan bintang Brasil itu akan absen dari laga El Clasico yang dinanti-nanti melawan rival tradisional Barcelona, pada pekan kesepuluh Liga Spanyol, yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Oktober ini di Stadion "Spotify Camp Nou".

Meski kabar tersebut mengejutkan para pendukung klub ibu kota Spanyol menjelang El Clasico, jaringan statistik "Stats Foot" mengungkap catatan positif Real Madrid saat Vinicius Junior tidak bermain.

Menurut jaringan tersebut, Vinicius absen dalam 10 pertandingan Los Blancos pada tiga musim terakhir Liga Spanyol, dan hanya mengalami satu kali kekalahan, berbanding 9 kemenangan.

Pendukung "Los Merengues" berharap statistik itu terbukti benar, dan tim mampu menampilkan permainan kuat untuk meraih kemenangan atas tim Katalan, terutama di tengah persaingan sengit di antara keduanya untuk gelar La Liga.

Real Madrid menempati peringkat keempat pada tabel klasemen Liga Spanyol dengan 18 poin, hasil dari 6 kemenangan dan dua kekalahan, tertinggal 6 poin dari Barcelona yang memimpin dengan nilai sempurna.

Perlu dicatat bahwa Vinicius Junior juga akan absen dari pertandingan melawan Sevilla, Racing, dan Valencia pada pekan 9, 11, dan 12 Liga Spanyol, selain laga El Clasico melawan Barcelona pada pekan kesepuluh.

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