Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, juru taktik Real Madrid, mengumumkan skuat timnya untuk menghadapi Racing Santander, besok Minggu, di Stadion "El Sardinero", dalam ajang kompetisi, di tengah berlanjutnya absennya Federico Valverde, sebaliknya kiper Thibaut Courtois kembali setelah pulih dari flu.

Dicoretnya Valverde disebabkan belum pulih sepenuhnya dari cedera yang dialaminya saat laga El Clasico melawan Barcelona, setelah Mourinho menegaskan dalam konferensi pers hari Sabtu ini bahwa gelandang asal Uruguay tersebut tidak akan tersedia untuk laga mendatang.

Pelatih asal Portugal itu diperkirakan akan menurunkan Denzel Dumfries di posisi bek kanan untuk menutupi absennya Valverde, mengingat ia mendapatkan menit bermain lebih banyak dibandingkan Trent Alexander-Arnold di bawah kepemimpinan Mourinho, meski tak satu pun dari keduanya memastikan tempat inti secara reguler.

Keikutsertaan Courtois sebagai pemain inti melawan Racing masih menjadi tanda tanya, setelah ia kembali ke dalam skuat usai absen dari laga melawan Barcelona karena flu, sementara pemain asal Ukraina, Andriy Lunin, mendapatkan pujian dari Mourinho setelah penampilannya di El Clasico, karena sang pelatih mengakui bahwa hingga kini ia belum memberikan waktu bermain yang layak diterima Lunin.

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Apabila Courtois tidak ikut bermain sejak awal, Lunin bisa jadi mendapatkan kesempatan baru untuk tampil, baik di Liga Spanyol maupun Copa del Rey.

Skuat juga menyaksikan kembalinya Eder Militao setelah pulih dari cedera, di mana Mourinho berencana menambah menit bermainnya secara bertahap, sebagai persiapan untuk mengembalikan tempatnya di susunan pemain inti, mengingat ia dianggap sebagai salah satu pilar penting di lini pertahanan.

Skuat Real Madrid untuk menghadapi Racing Santander:

- Penjaga gawang: Courtois, Lunin, dan Mestre.

- Pertahanan: Militao, Huijsen, Trent, Konate, Cucurella, Alvaro Carreras, Rudiger, dan Dumfries.

- Lini tengah: Bellingham, Camavinga, Tchouameni, Arda Guler, Bernardo, dan Thiago.

- Lini depan: Endrick, Mbappe, Espi, Brahim Diaz, dan Yan Diomande.