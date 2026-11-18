Bagikan Ikuti GOAL di Google

Edon Zhegorva sudah membaik dan kembali berlatih bersama tim.

Iklan

Untuk sekali ini, Luciano Spalletti mendapat kabar baik dari ruang perawatan di Continassa. Luciano Spalletti menjalani jeda internasional kali ini dengan mencemaskan kabar dari pemusatan latihan tim nasional. Di tengah situasi yang sudah serba darurat, Juventus juga harus menghadapi cedera yang dialami Edon Zhegrova dan Zeki Celik. Namun, hari ini dipastikan bahwa salah satu dari mereka telah kembali berlatih bersama tim.

ZHEGROVA KEMBALI BERLATIH BERSAMA TIM - Spalletti kembali memimpin latihan tim menjelang pekan berikutnya di liga, saat Juventus akan menjamu Venezia di Allianz Stadium dalam laga Minggu pukul 12.30 pada pekan ke-12 Serie A 2026/2027. Zhegrova pun kembali masuk daftar pemain yang tersedia. Pemain asal Kosovo itu mengalami masalah otot saat bersama tim nasional dan absen pada pertandingan kedua dalam jeda kali ini. Namun, masalah tersebut sudah teratasi dan ia telah kembali berlatih.

4 PEMAIN MASIH BERLATIH TERPISAH - Sementara itu, empat pemain lain yang masih menghadapi masalah cedera "dalam proses pemulihan" belum pulih. Andrea Cambiaso masih diragukan tampil melawan Venezia. Ia berupaya mempercepat pemulihan masalah yang dialaminya sebelum jeda, meski masih berlatih terpisah. Kalulu dipastikan belum bisa tampil melawan Venezia dan menargetkan laga liga berikutnya kontra Como. Celik dan Nico Gonzalez masih punya peluang untuk kembali, tetapi kehati-hatian tetap diperlukan.

CONCEICAO PULIH, YILDIZ DAN PARA PEMAIN YANG LAMA CEDERA BELUM - Setelah pulih dari masalah bahu, Chico Conceicao sudah berlatih bersama rekan-rekannya. Meski Yildiz telah kembali berlatih di lapangan, ia masih jauh dari kondisi siap kembali. Setidaknya perlu satu bulan lagi sebelum ia bisa kembali dalam kondisi 100 persen. Belum ada perkembangan terbaru mengenai Locatelli dan Thuram, yang akan kembali berlatih pada 2027.

Iklan Iklan

JADWAL PERTANDINGAN - Juventus perlu memperbaiki posisi di klasemen Serie A. Dua laga berikutnya, menjamu Venezia dan bertandang ke Como, juga akan sangat penting bagi masa depan Spalletti. Meski demikian, ia bisa mengandalkan kiprah positif Juventus di Liga Europa, tempat mereka akan menghadapi Omonia pada Kamis, 26 November. Setelah laga melawan Como, Juventus akan menjalani pertandingan perdananya di Coppa Italia, menghadapi Sassuolo pada babak 16 besar.