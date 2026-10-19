Juventus umumkan bintangnya alami dislokasi bahu, tentukan sikap soal operasi

Juventus memutuskan untuk tidak menjalani operasi bedah bagi pemain asal Portugal, Francisco Conceicao, usai ia mengalami dislokasi bahu saat kekalahan dari Lazio dengan skor 0-3, Minggu malam, dan akan menjalani perawatan konservatif untuk pulih dari cedera tersebut.

Laporan media sebelumnya menyebutkan, pada Senin pagi, bahwa Conceicao mengalami dislokasi bahu selama kekalahan Juventus dari Lazio dengan skor 0-3 di Stadion Allianz, sebelum klub mengonfirmasi kabar tersebut baru-baru ini melalui pernyataan resmi yang dipublikasikan di situs resmi mereka.

Juventus menyatakan dalam pernyataannya: "Menyusul cedera yang dialami Francisco Conceicao pada bahu kirinya selama laga melawan Lazio, pemain tersebut pagi ini menjalani pemeriksaan diagnostik di pusat medis milik klub".

Pernyataan itu menambahkan: "Pemeriksaan menunjukkan adanya cedera dislokasi pada sendi glenohumeral, dan dislokasi tersebut telah direposisi tadi malam. Pemain akan menjalani perawatan konservatif, dan ia sudah memulai proses rehabilitasi".

Pertandingan berikutnya JUV Europa League 12.45 REN

Menurut jaringan "Football Italia", Conceicao diperkirakan akan absen hingga jeda internasional pada November, yang berarti ia akan melewatkan laga-laga mendatang melawan Lecce, Genoa, Napoli, dan Fiorentina di Serie A, selain dua laga melawan Rennes dan AZ Alkmaar di Liga Europa.



