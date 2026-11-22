Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Juventus akan segera berlaga di Allianz Stadium. Tim asuhan Luciano Spalletti akan menghadapi Venezia dalam laga lebih awal pukul 12.30. Juventus memburu kemenangan untuk segera kembali ke zona kompetisi Eropa dan, yang terpenting, meraih hasil yang lebih konsisten setelah awal musim yang sangat naik turun di liga dan Liga Europa.

Di luar stadion di Turin, kelompok suporter curva membentangkan spanduk yang ditujukan kepada tim: "Siapa pun yang melawan tim dan klub tidak punya martabat sedikit pun… hormati dan junjung tinggi seragam ini demi para suporter dan demi para suporter dan demi kelompok ultras". Siapa yang mereka maksud?