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Luciano Spalletti sudah berkali-kali mengatakannya. Namun, ketika ia kembali menyampaikannya seusai kemenangan telak 4-0, saat kedua penyerang tengahnya mencetak gol, pernyataan itu terasa semakin kuat: ia menginginkan seorang nomor 9 murni untuk Juventus, penyerang tengah bergaya klasik yang dapat memaksimalkan banyaknya pemain sayap dalam skuadnya sekaligus membantu tim keluar dari tekanan saat membangun serangan dari belakang.

Permintaan kepada Carnevali dan Massara itu mendesak menjelang Januari. Di antara banyak nama yang sedang didorong dan dipertimbangkan pelatih asal Toscana tersebut, ada satu yang, berkat hubungan antarklub, karakteristik, dan peluang transfernya, bisa menjadi pilihan utama bukan hanya bagi sang pelatih, tetapi juga bagi klub: Gianluca Scamacca.

PERNYATAAN SPALLETTI: Seusai pertandingan melawan Venezia, Spalletti kembali membahas kebutuhan akan penyerang tengah yang bisa menjadi tumpuan di lini depan dengan karakteristik tertentu. Sang pelatih menekankan bahwa Kolo Muani harus belajar menjalankan peran sebagai penyerang tengah, tetapi mengakui pemain asal Prancis itu lebih nyaman memulai permainan dari sisi kiri.

"Kolo Muani punya kecepatan, fisik, dan daya tahan, jadi ia juga bisa bermain sebagai penyerang tengah. Kami membutuhkan pemain di posisi itu karena kami belum mendatangkannya. Saya akan menempatkannya kembali di sana karena dalam sepakbola modern dibutuhkan seseorang yang bisa bermain membelakangi gawang,"



Yang dibutuhkan adalah penyerang yang mampu menempati area tengah, bermain membelakangi gawang, melindungi bola, dan membantu tim membawa permainan ke depan. Kebutuhan itu juga berkaitan dengan komposisi skuad yang memiliki banyak pemain sayap menyerang.

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KRITERIA: MENGAPA KOLO MUANI DAN WOLTEMADE TIDAK COCOK: Seperti dikatakan Spalletti sendiri, Kolo Muani tidak memiliki karakteristik ideal untuk terus-menerus mengisi posisi penyerang tengah. Justru, secara paradoks, pemain asal Prancis itu tampil lebih baik ketika bisa memulai dari posisi melebar, menyerang ruang, dan memanfaatkan kecepatannya. Sebaliknya, ia lebih kesulitan saat harus menerima bola dengan membelakangi gawang dan menjadi tumpuan di tengah.



Woltemade pun memiliki karakteristik berbeda meski bertubuh besar. Ia pemain dengan kemampuan teknik yang mampu menghubungkan permainan dan bekerja sama dengan rekan-rekannya, tetapi menjaga ruang dan menyundul bola bukanlah keunggulan utamanya, sebagaimana telah beberapa kali ia katakan sendiri. Spalletti justru membutuhkan penyerang tengah yang mampu berduel fisik, menyibukkan bek tengah lawan, dan menjadi tumpuan bagi rekan-rekannya.

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SCAMACCA JADI PILIHAN UTAMA: Di antara banyak pemain yang dikaitkan dengan Juventus, seperti dilaporkan Corriere dello Sport dan Tuttosport hari ini, Gianluca Scamacca tampaknya paling sesuai dengan kebutuhan sang pelatih. Penyerang Atalanta itu perlu membangkitkan kembali performanya setelah awal musim yang terganggu masalah fisik, sementara Nikola Krstovic praktis telah merebut posisi utamanya. Selain itu, ia merupakan nomor 9 murni, masih tergolong muda dan masih memiliki nilai jual di bursa transfer. Ia juga bisa berguna bagi tim nasional serta memiliki karakteristik yang dicari Spalletti: tembakan, kemampuan duel udara, kekuatan fisik, dan kemampuan melindungi bola.

Ada pula faktor kelayakan transfer. Banyaknya kesepakatan yang terjalin bukan terutama di antara para petinggi klub (Giuntoli berpisah dengan Juventus secara kurang baik, tetapi tetap harus mempertimbangkan peluang di bursa transfer), melainkan di antara pemilik Juventus dan Atalanta, dapat membantu kedua klub menyusun skema transfer yang memungkinkan. Keluarga Percassi selalu ingin memperoleh pemasukan besar dari para pemain berbakatnya. Namun, opsi peminjaman dengan klausul pembelian pada akhir musim, yang mungkin menjadi wajib jika Juventus lolos ke Liga Champions musim depan, bisa menguntungkan semua pihak: Juventus (karena batasan aturan financial fair play UEFA), Atalanta (karena nilai sang pemain bisa kembali naik jauh dari Bergamo, tempat ia kesulitan bersinar), dan Scamacca (karena ia akan menguji diri di klub besar).

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ALTERNATIF LAIN: Berdasarkan karakteristik dan situasinya, Scamacca tetap menjadi nama yang tampaknya paling disepakati Spalletti dan klub. Menurut Corriere dello Sport, penyerang tengah Atalanta itu pernah dianggap Spalletti sebagai sosok yang "dirancang oleh komputer", tetapi penilaian yang sudah lama muncul itu masih sulit terwujud di lapangan. Karena itu, Juventus juga memiliki sejumlah alternatif.

Alexander Sorloth menjadi salah satu opsi, meski usianya yang 31 tahun dan kebutuhan investasi besar membuatnya kurang menarik bagi klub jika harus dibeli secara permanen. Jalur menuju Folarin Balogun lebih rumit. Monaco memasang harga sekitar 50 juta untuknya, angka yang berada di luar jangkauan Juventus pada Januari. Ada pula Varela dari Monza, yang kini diperebutkan banyak klub. Nilainya sudah berkisar 35 juta dan terus meningkat seiring bertambahnya gol yang ia cetak. Terakhir, Joshua Zirkzee. Untuknya, Juventus masih harus menunggu sikap pelatih baru Manchester United, Pochettino, dan apakah izin untuk pergi akan diberikan.