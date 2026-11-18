Bagikan Ikuti GOAL di Google

Saat Juventus mempertimbangkan penyerang tengah baru untuk Januari, Jeff Ekhator siap bersaing setelah pulih sepenuhnya dari cedera dan tampil menonjol bersama tim U-21. Ia bisa segera mendapat kesempatan menjadi starter. Sementara itu, mantan pemain Genoa tersebut mendapat perbandingan dengan sosok besar.

Iklan

Kepindahan dari Genoa ke Juventus bagi Jeff Ekhator merupakan perubahan yang jauh lebih besar daripada sekadar transfer dari satu klub ke klub lain. Penyerang muda itu tiba-tiba berada di lingkungan yang sama sekali berbeda, dengan ekspektasi tinggi dan tekanan yang sulit dihadapi. Mengenakan seragam Juventus berarti harus memikul tanggung jawab besar setiap hari, terutama bagi pemain yang masih sangat muda dan minim pengalaman di kasta tertinggi. Ekhator harus cepat belajar menghadapi situasi baru ini.

Perekrutannya menjadi salah satu langkah penting pertama pada era Carnevali, sekaligus sinyal nyata arah yang diambil klub. Tujuannya adalah mengandalkan pemain muda asal Italia yang memiliki kualitas teknik, fisik, dan taktik yang mumpuni. Untuk mendapatkan jasanya, Juventus menginvestasikan €16 juta, ditambah €2 juta dalam bentuk bonus. Jumlah itu terbilang besar, terutama mengingat ia baru mencetak empat gol di Serie A bersama Genoa. Investasi tersebut mau tidak mau meningkatkan ekspektasi terhadapnya.

Meninggalkan lingkungan Genoa, tempat ia merasa dilindungi dan dihargai, bukan hal mudah. Ia harus meninggalkan Pegli dan membiasakan diri dengan rutinitas baru di Continassa. Proses adaptasinya semakin sulit karena ia juga mengalami dua masalah fisik selama persiapan musim panas. Cedera pertama terjadi pada pertengahan Juli, dalam laga persahabatan melawan Basel, ketika ia harus berhenti setelah melakukan akselerasi. Masalah kedua datang pada akhir Agustus, tak lama setelah ia kembali berlatih bersama tim.

Gangguan yang berulang ini memperlambat proses adaptasinya dan membuatnya hanya bisa menyaksikan rekan-rekannya dari tribune tanpa dapat berkontribusi langsung bagi tim. Selama beberapa pekan, penyerang muda itu menjalani masa sulit sambil menunggu kesempatan yang tepat untuk membuktikan kemampuannya. Titik balik datang saat laga tandang melawan AZ Alkmaar, ketika Juventus memutuskan memasukkannya ke daftar pemain UEFA pada saat-saat terakhir untuk menggantikan Manuel Locatelli yang cedera. Dalam beberapa menit penampilannya di Belanda, ia belum mampu menunjukkan kemampuan terbaik, tetapi setelah itu ia memperlihatkan tanda-tanda yang jauh lebih menjanjikan.

Iklan Iklan

Penampilannya melawan Fiorentina menunjukkan beberapa kualitas yang membuat Juventus memutuskan untuk mengandalkannya. Ekhator memperlihatkan postur fisik yang baik, pergerakan dinamis, kemampuan menyerang ruang kosong, serta kecakapan melindungi bola saat diperlukan. Sementara itu, pelatih tim U-21, Baldini, berdiskusi dengan Luciano Spalletti sebelum kembali memanggilnya setelah cedera. Pelatih Juventus itu menyetujui keputusan tersebut karena menilai Ekhator perlu mendapat lebih banyak kesempatan untuk mengembalikan ritme pertandingan. Pengalamannya bersama tim nasional U-21 terbukti sangat positif, terutama dalam laga melawan Belgia di Livorno.

Topik Terkait

Dalam laga melawan Belgia itulah Ekhator berperan dalam momen penentu: ia memenangkan penalti, lalu memilih untuk mengeksekusinya sendiri. Gol penaltinya membantu memastikan skor akhir 2-2 dan memberi penyerang muda itu suntikan kepercayaan diri yang berharga. Baldini juga melontarkan pujian kepadanya, dengan menyoroti kualitas dan kedewasaannya. Menurut sang pelatih, Ekhator adalah pemain yang sangat kuat, mampu membaca situasi permainan dengan jernih, dan selalu ingin berkembang. Penilaian itu semakin memperkuat ekspektasi Juventus terhadapnya.

Kini Ekhator memasuki fase penting musim ini, ketika ia bisa mendapat lebih banyak kesempatan bermain dalam rotasi Spalletti. Pertandingan berikutnya melawan Venezia bisa memberinya peluang untuk masuk sebagai pemain pengganti, sementara menurut laporan Tuttosport ia berpeluang menjadi starter dalam laga Eropa berikutnya melawan Omonia. Liga Europa bisa menjadi ajang ideal baginya untuk menambah pengalaman dan membuktikan bahwa ia mampu bersaing di level ini. Pertandingan berikutnya melawan Hapoel Beer Sheva, serta laga-laga liga dan Coppa Italia, juga bisa menjadi kesempatan berharga untuk meyakinkan sang pelatih sepenuhnya.

Iklan

Namun, masa depannya masih menjadi pertanyaan, terutama menjelang bursa transfer musim dingin. Juventus menyadari perlunya menambah penyerang tengah yang lebih berpengalaman ke dalam skuad, sosok yang bisa lebih efektif di area dekat gawang dan langsung menawarkan solusi. Karena itu, situasi Ekhator akan dievaluasi dengan cermat dalam beberapa pekan mendatang. Ia bisa tetap berada di Turin dan secara bertahap meraih peran lebih penting di lini serang, atau dipinjamkan sementara ke klub Serie A lain agar bisa bermain lebih rutin. Namun, sejauh ini belum ada keputusan akhir.

Spalletti ingin lebih dulu mengamati perkembangan penyerang muda itu dengan saksama, terlebih ia juga mulai lebih memahami karakteristik pemain lain di lini serang, dari Kolo Muani hingga Woltemade. Potensi Ekhator masih perlu ditelaah lebih jauh, tetapi penampilannya melawan Fiorentina dan dalam laga-laga terbaru bersama tim U-21 memberi sinyal positif. Karena itu, pelatih Juventus tersebut ingin memanfaatkan kesempatan berikutnya untuk menilai penampilan Ekhator dan mengetahui seberapa besar kontribusinya bagi tim. Di sisi lain, Jeff terus berlatih dengan sungguh-sungguh dan rendah hati, berusaha menjadikan kesulitan selama musim panas sebagai dorongan untuk berkembang. Tekanan akibat besarnya biaya transfer kini tampaknya tak lagi terlalu membebaninya: ia ingin meraih tempat di Juventus lewat penampilannya.

Iklan

Tuttosport juga mewawancarai Alessandro Agostini, yang memberi Ekhator kesempatan di Genoa. Pelatih di sektor pembinaan pemain muda Genoa itu mengatakan: "Dengan perbandingan yang proporsional, dan saya ingin menegaskan itu, cara pergerakannya mengingatkan saya pada Osimhen. Jeff sangat cepat dan tahu cara menyerang ruang di belakang pertahanan. Pelatih senang melihat kerja kerasnya, bahkan saat tanpa bola." Perlu diingat, pemain asal Nigeria Victor Osimhen, yang kini berada di Galatasaray, termasuk salah satu tokoh utama dalam keberhasilan Spalletti meraih Scudetto sebagai pelatih Napoli pada 2023.